A magyar női kézilabda-válogatott Románia ellen kezdte meg szerepését a világbajnokság középdöntőjében. A Rotterdamban rendezett magyar-román meccs előtt Golovin Vlagyimir csapata a Szenegál, Irán és Svájc elleni csoportmeccsét is megnyerte, míg a románok a Dánia elleni vereséget követően várhatták a nagy téttel bíró meccset a női kézilabda-vb-n.
A magyar-román meccs előtt reménykedett az ellenfél
Azt a románok is tudták, hogy a magyarok a meccs esélyesei, a tavalyi Európa-bajnokságon bronzérmes csapat 37-29-re nyert Debrecenben egy évvel ezelőtt, de a románok szerint akkor nagyon sokat számítottak a magyar szurkolók és azóta a románok legjobbjai is kezdenek alapemberekké válni klubcsapataikban.
A középdöntős meccsek közül már a mieink előtt játszott Japán és Svájc, meglepetésre az ázsiaiak 27-21-re nyertek, ezzel beérték pontszámban ellenfelüket és a románokat is, mi ugye négy pontot vittünk a középdöntőbe.
Első félidő
A meccs első gólját Kuczora Csenge szerezte átlövésből, majd Sorina Grozav hetesből egyenlített, amire szintén büntetőből válaszolt Klujber Katrin. A folytatásban Szemerey mutatott be két szép védés, ami után Falusi-Udvardi Laura góljával öt perc után már 3-1-re vezettünk.
Elena Rosu két gyors gólja között Kuczora is gólt szerzett, majd Maryia Skrobic ment ki két percre, miután Tóvízi Petrát törölte képen. Falusi-Udvardi rögtön büntetett a szélről, de Alisia Boiciuc hátrányból is gólt szerzett, amire Klujber válaszolt azonnal. Itt nem ért véget a rohanás, Lorena Ostase, majd Kuczora is gólt lőtt. 7-5-ös magyar vezetésnél jött egy kis szusszanás, amit Vámos Petra betörésből szerzett gólja tört meg.
Szemerey Zsófi hatalmas bravúrral védte a beálló ziccerét, ami után Márton Gréta a szélről büntetett, ezt követően Szemerey egy támadásból kétszer is a kapufára imádkozta a labdát. 9-5-ös magyar előnynél Octaviu Mihaila, a román kapitány időt kért.
Az időkérés eredménye román eladott labda lett, majd Tóvízi lőtt gólt, ezzel már 10-5-re vezettünk.
Ostase beállóból lőtte be a románok hatodik gólját, de a túloldalon Tóvízi is újabb gólt passzírozott be. Újabb nagy rohanás, egy gyors gólváltás és eladott labdák jöttek mindkét oldalon, Szemerey védése hozott megint megnyugvást a védekezésünkben, de a román cserekapus, Bianca Curment is felnőtt a feladathoz, Márton és Falusi-Udvardi ziccereit is fogta.
Ezt követően Mihai és Márton újabb góljai után megint Szemerey védett ziccert, ahogy Curment is, de erre jött a válasz, 13-9-nél Golovin mester érezte úgy, hogy bele kell nyúlni a meccsbe.
Az időkérés után Simon Petra lövését is védte Curment, aki ötből négy védésnél járt ekkor. Bordás Réka kiállítása után Grozav lőtt gólt hetesből, majd Rosu góljával már csak 13-11 volt ide, de Faragó Lea talpról a kapuba bombázott, igaz, üres kapura rögtön kaptunk is egyet. A kapufa mentett meg minket attól, hogy egy gólra feljöjjenek, de Kovács Anett lövését is a lécre tolta Curment kapus.
Öt perccel a félidő vége előtt Klujber lőtt egy nyugtató gólt, majd Bordás harcolt ki két percet Ostasénak, Simon pedig azonnal gólt lőtt, újra néggyel vezettünk, amikor Papp Nikoletta is kapott egy két percet, ahogy Hársfalvi Júlia is, miközben Mihai lőtt gólt a szélről.
Klujber így is gólt szerzett, de kaptunk is kettős hátrányban, sőt, Faragót is kiküldték, amiért nem engedte elvégezni a románok szabaddobását. Hiába kaptunk gólt, Simon hetest harcolt ki, amit Klujber belőtt, de a végén még kaptunk egyet hátrányból, így 18-16-os előnnyel fordultunk.
Második félidő
A második félidőre kapust cseréltünk, Janurik Kinga érkezett Szemerey helyére, de Rosut ez nem zavarta, rögtön gólt szerzett. Mi hibáztunk támadásban, de szerencsére Boiciuc is, így nem tudtak kiegyenlíteni a románok.
Vámos ziccerét is leleste Curment, aki megbabonázta a mieinket, de Janurik is nagyot védett.
Rengeteget hibáztunk támadásban, de szerencsére a védekezésünk rendben volt,
Cikkünk frissül...