A magyar női kézilabda-válogatott Románia ellen kezdte meg szerepését a világbajnokság középdöntőjében. A Rotterdamban rendezett magyar-román meccs előtt Golovin Vlagyimir csapata a Szenegál, Irán és Svájc elleni csoportmeccsét is megnyerte, míg a románok a Dánia elleni vereséget követően várhatták a nagy téttel bíró meccset a női kézilabda-vb-n.

A magyar-román meccsen is Klujber Katrin volt a mieink egyik legjobbja

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A magyar-román meccs előtt reménykedett az ellenfél

Azt a románok is tudták, hogy a magyarok a meccs esélyesei, a tavalyi Európa-bajnokságon bronzérmes csapat 37-29-re nyert Debrecenben egy évvel ezelőtt, de a románok szerint akkor nagyon sokat számítottak a magyar szurkolók és azóta a románok legjobbjai is kezdenek alapemberekké válni klubcsapataikban.

A középdöntős meccsek közül már a mieink előtt játszott Japán és Svájc, meglepetésre az ázsiaiak 27-21-re nyertek, ezzel beérték pontszámban ellenfelüket és a románokat is, mi ugye négy pontot vittünk a középdöntőbe.

Első félidő

A meccs első gólját Kuczora Csenge szerezte átlövésből, majd Sorina Grozav hetesből egyenlített, amire szintén büntetőből válaszolt Klujber Katrin. A folytatásban Szemerey mutatott be két szép védés, ami után Falusi-Udvardi Laura góljával öt perc után már 3-1-re vezettünk.

Elena Rosu két gyors gólja között Kuczora is gólt szerzett, majd Maryia Skrobic ment ki két percre, miután Tóvízi Petrát törölte képen. Falusi-Udvardi rögtön büntetett a szélről, de Alisia Boiciuc hátrányból is gólt szerzett, amire Klujber válaszolt azonnal. Itt nem ért véget a rohanás, Lorena Ostase, majd Kuczora is gólt lőtt. 7-5-ös magyar vezetésnél jött egy kis szusszanás, amit Vámos Petra betörésből szerzett gólja tört meg.

Szemerey Zsófi hatalmas bravúrral védte a beálló ziccerét, ami után Márton Gréta a szélről büntetett, ezt követően Szemerey egy támadásból kétszer is a kapufára imádkozta a labdát. 9-5-ös magyar előnynél Octaviu Mihaila, a román kapitány időt kért.

Az időkérés eredménye román eladott labda lett, majd Tóvízi lőtt gólt, ezzel már 10-5-re vezettünk.

Ostase beállóból lőtte be a románok hatodik gólját, de a túloldalon Tóvízi is újabb gólt passzírozott be. Újabb nagy rohanás, egy gyors gólváltás és eladott labdák jöttek mindkét oldalon, Szemerey védése hozott megint megnyugvást a védekezésünkben, de a román cserekapus, Bianca Curment is felnőtt a feladathoz, Márton és Falusi-Udvardi ziccereit is fogta.