Magyarország megint hazaküldte Romániát

Ovidiu Mihaila, a román válogatott szövetségi kapitánya már csak abban reménykedik a magyarok elleni 34-29-re elveszített meccs után, hogy a csapata megnyeri majd az utolsó két világbajnoki meccsét. Erre minden esélyük megvan, hiszen Szenegál és Svájc ellen is lehetnek győzelmi esélyeik. Esélyeik voltak a magyar női kézi-válogatott ellen is, de ezzel nem tudtak élni.

A románok nem tudtak eljutni az egyenlítésig a magyar női kézi-válogatott ellen

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A magyar női kézi-válogatott megint kifogott Románián

„Kicsit csalódott vagyok. Úgy éreztem, ma elég sebezhető volt Magyarország, többet is kihozhattunk volna ebből a meccsből, akár a győzelmet is. Ha most hirtelen kell elemeznem a találkozót, azt mondanám, hogy a szerzett labdák után nem tudtunk büntetni, ez pedig megfosztott bennünket az esélytől. A második félidőben kapkodtunk, rossz döntéseket hoztunk. Rengeteget hibáztak a szélsők, nem voltunk elég hatékonyak. Vállalom a felelősséget, ezt a vereséget is, az előzőt is, ezért vagyok itt, de konkrétan senkit sem hibáztatok. Mindegyik játékosnak voltak jó és rossz periódusai” – mondta Mihaila a meccs után.

„A szélsők hatékonysága nagyon alacsony volt, ezt is javítanunk kell. Ezek kiélezett meccsek, többet várok a rutinos, tapasztalt játékosoktól, főleg az ilyen találkozókon. Remélem, legalább az utolsó pillanatban megértik, hogy a hátralévő két mérkőzésen talán ennek a csapatnak a jövőbeli arculatát határozzák meg, és azt is, hogy ki mennyire számíthat részvételre a későbbi eseményeken. A legjobb játékosok alkotják a csapatot” – mondta a román kapitány, aki szerint nyerhettek is volna.

„Bianca Curmenț nagyszerű meccset játszott, sok labdát védett. Ha jobban kihasználjuk az ő teljesítményét, akár 35 gólt is lőhettünk volna. Sokszor kapkodtunk, rossz döntéseket hoztunk, fontos pillanatokban elhibáztunk lövéseket. Ezek visszavetettek bennünket, és nem maradtunk a győzelem közelében. A védekezés gyakorlatilag onnan indul, amikor elveszíted a labdát támadásban. Nagyon fontos, mi jön most.

Felemelt fejjel kell befejezni ezt a világbajnokságot, még akkor is, ha kikaptunk Dániától és Magyarországtól, amelyek garantáltan éremesélyes csapatok.

A motivációt fenn kell tartanunk” – tette hozzá Mihaila.