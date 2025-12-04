Magyarország megint hazaküldte Romániát

Ovidiu Mihaila, a román válogatott szövetségi kapitánya már csak abban reménykedik a magyarok elleni 34-29-re elveszített meccs után, hogy a csapata megnyeri majd az utolsó két világbajnoki meccsét. Erre minden esélyük megvan, hiszen Szenegál és Svájc ellen is lehetnek győzelmi esélyeik. Esélyeik voltak a magyar női kézi-válogatott ellen is, de ezzel nem tudtak élni.
A magyar női kézi-válogatott megint kifogott Románián
„Kicsit csalódott vagyok. Úgy éreztem, ma elég sebezhető volt Magyarország, többet is kihozhattunk volna ebből a meccsből, akár a győzelmet is. Ha most hirtelen kell elemeznem a találkozót, azt mondanám, hogy a szerzett labdák után nem tudtunk büntetni, ez pedig megfosztott bennünket az esélytől. A második félidőben kapkodtunk, rossz döntéseket hoztunk. Rengeteget hibáztak a szélsők, nem voltunk elég hatékonyak. Vállalom a felelősséget, ezt a vereséget is, az előzőt is, ezért vagyok itt, de konkrétan senkit sem hibáztatok. Mindegyik játékosnak voltak jó és rossz periódusai” – mondta Mihaila a meccs után.
„A szélsők hatékonysága nagyon alacsony volt, ezt is javítanunk kell. Ezek kiélezett meccsek, többet várok a rutinos, tapasztalt játékosoktól, főleg az ilyen találkozókon. Remélem, legalább az utolsó pillanatban megértik, hogy a hátralévő két mérkőzésen talán ennek a csapatnak a jövőbeli arculatát határozzák meg, és azt is, hogy ki mennyire számíthat részvételre a későbbi eseményeken. A legjobb játékosok alkotják a csapatot” – mondta a román kapitány, aki szerint nyerhettek is volna.
„Bianca Curmenț nagyszerű meccset játszott, sok labdát védett. Ha jobban kihasználjuk az ő teljesítményét, akár 35 gólt is lőhettünk volna. Sokszor kapkodtunk, rossz döntéseket hoztunk, fontos pillanatokban elhibáztunk lövéseket. Ezek visszavetettek bennünket, és nem maradtunk a győzelem közelében. A védekezés gyakorlatilag onnan indul, amikor elveszíted a labdát támadásban. Nagyon fontos, mi jön most.
Felemelt fejjel kell befejezni ezt a világbajnokságot, még akkor is, ha kikaptunk Dániától és Magyarországtól, amelyek garantáltan éremesélyes csapatok.
A motivációt fenn kell tartanunk” – tette hozzá Mihaila.
A magyarok meccse után a dánoknak ki kellett volna kapniuk Szenegáltól, hogy a románoknak megmaradjon a negyeddöntős esélyük, amire persze nem került sor. A román Gazeta Sportulirol így öles betűkkel hirdette, hogy a magyarok megint hazaküldték a románokat, utalva ezzel a tavalyi Eb-meccsére a két csapatnak.
A románok szerint a védelmük ismét szétesett és a meccs elején átjáróház volt. „Klujber Katrin úgy játszott, mintha edzésen lenne: sokkal szabadabban mozoghatott, mint a tavalyi Eb-n, amikor 10 gólt dobott” – írták a románok, akik kiemelték, hogy a második félidőben négyszer is az egyenlítésért küzdhettek, főleg Bianca Curment kapusnak köszönhetően.
A románok szerint egy cél maradt: megnyerni az utolsó két meccset és a top 10-ben végezni, amire 2017 óta nem volt példa.
„Mindenki teljesítménye számít, egyikünk sem tud a másik nélkül győzni. Köszönjük azoknak, akik itt voltak velünk, rengeteget jelentett. Magyarország nem volt félelmetes csapat, de a mag régóta együtt játszik, ez látszott. Fontos a csapatmorálnak, hogy a két utolsó meccset megnyerjük, mindent beleadunk” – mondta a meccs után Bianca Curment.
„Egész végig utánuk futottunk, ez pedig nagyon megnehezítette a dolgunkat. Az első perctől kezdve domináltak. Nagyon nehéz egy csapatot üldözni, kiegyenlíteni, majd megelőzni. Az első félidei kihagyások jelentették a különbséget, és plusz energiát adtak nekik” – mondta a románok csapatkapitánya, Cristina Laslo.
„Volt egy pillanat, amikor közel kerültünk hozzájuk, de a tapasztalat hiánya és az, hogy egyszerűen nem tudtuk bejuttatni a labdát a kapuba, sokat számított. Magyarországnak megvan a folytonossága, legalább két éve ezzel a kerettel játszanak. Tudtuk, hogy harcolni fognak. Mi is harcoltunk, már a hotelben éreztük, hogy nagy csatába megyünk, de ma nem tudtunk nyerni” – tette hozzá Laslo, aki szerint a védekezésük nem állt össze.
„Igen, ismét 30 fölött kaptunk. Az első félidei kihagyások és az ellenfél erős kezdése miatt hátrányba kerültünk. Mentálisan is domináltak minket a második félidőben. Bianca nagyon jól szállt be a kapuba, meccsben tartott minket, de egy ember nem elég. Egyszerre kell jól támadni és jól védekezni. Ha 30 gólnál többet kapsz, nagyon nehéz nyerni” – tette hozzá.
Elghaoui Asma szerint csapata azért nem tudta legyőzni az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatottat, mert szoros állásnál nem sikerült fordítania.
„Tudtuk, hogy az elejétől fogva nagyon nehéz meccs lesz. Jól felkészültünk a magyarok támadójátékából, és az első félidő nagyon jól sikerült, a második felében vissza tudtunk jönni a mérkőzésbe" – nyilatkozott az MTI-nek a beálló.
Hozzátette, a szünet előtt még egy gól hiányzott nekik az egyenlítéshez, és ha az megvan, akkor átvehették volna a játék irányítását.
Elghaoui korábban szülőhazája, Tunézia válogatottjában játszott, majd Magyarországon volt a Siófok és a Győr játékosa, ebben az időszakban kétszer szerepelt a magyar nemzeti együttesben is, amelynek jelenlegi csapatkapitányával, Klujber Katrinnal, illetve Janurik Kingával volt egyszerre kerettag. Mint felidézte, soha nem nyílt lehetősége tétmérkőzésen játszani magyar színekben, de sok játékost ismer, akik korábban a csapattársai voltak. A szerdai meccsen semmilyen különleges érzés nem dolgozott benne, büszkén képviseli Romániát, és nagyon boldog, illetve büszke, hogy a román mezt viselheti.
„Romániáért harcolok a pályán és csak a győzelemre koncentrálok, függetlenül attól, ki az ellenfél" – mondta a beálló, aki a 2009-es és 2013-as világbajnokságon még a tunéziai válogatott tagjaként játszott a magyar csapat ellen.
A dánok a mieink meccse után 40-26-ra legyőzte a szenegáli csapatot, míg a norvégok Dortmundban 39-26-ra nyertek a svédek ellen. Ez azt jelenti, hogy a románok már matematikailag sem végezhetnek a csoport első két helyének valamelyikén.
A csoport állása: 1. Dánia 6 pont (115-76), 2. Magyarország 6 (92-71), 3. Románia 2 (91-100), 4. Svájc 2 (71-83), 5. Japán 2 (73-88), 6. Szenegál 0
Ha pénteken nyerünk Japán ellen, akkor megvan a negyeddöntős helyezésünk.
