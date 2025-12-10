Az első félidő végén 14-9-et, a lefújáskor 28-23-at mutatott az eredményjelző a hollandok elleni negyeddöntőt követően, ami azt jelentette, hogy a magyar női kézi válogatott végül a hetedik helyen zárta a világbajnokságot. A mérkőzés után az érzelmek vették át a főszerepet, a magyar szövetségi kapitány rendkívül csalódottan és feldúltan értékelt az M4 Sport kamerái előtt.

A női kézi válogatott szövetségi kapitányát elöntötték az érzelmek a lefújás után

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A női kézi válogatott mestere keményen fogalmazott

Golovin Vlagyimir: „Egyszer kimondtam már, hogy a mérkőzés hogy nézett ki, utána kaptam négy meccses eltiltást és pénzbüntetést is, most is ugyanúgy látom a dolgot. Sajnálom, hogy esélyünk sem volt és szerintem lehetőséget sem kaptunk volna. Amikor nem fújják be a heteseket, amikor hiába keressük a réseket, itt ezt nem szakmailag kell értékelni, hanem egy kicsit máshogy, én büszke vagyok a lányokra. Lejátszottuk ezt a világbajnokságot, szerintem mindent megtettünk, amit csak tudtunk, ott vagyunk, ahol vagyunk. Biztos hogy még lehet fejlődni és fogunk is, de az, ami a legfontosabb, hogy a szívünk mindig ott volt.”