Korábban az Origón is beszámoltunk arról, hogy a magyar női kézi válogatott szerdán 18.00-kor a negyeddöntőben Hollandia legjobbjaival csap össze a világbajnokságon, miután a hollandok hétfőn este a regnáló világbajnok franciákat verték meg egy szoros, 14-13-as félidőt követően 26-23-ra. A franciák elleni győzelem nagy skalp volt az ellenfelünknek, akik a magyarokról azt írták, örülnek, hogy a gyengébb csapat lesz az elődöntőbe kerüléséért az ellenfelük (a másik ágon Dánia jött volna velük szembe, velük rendkívül szoros, jó mérkőzést játszott a magyar csapat korábban).

Hollandia ellen játszik a női kézi válogatott a negyeddöntőben

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport / Magyar Kézilabda Szövetség

Vilmos Sándor holland király a helyszínen tekinti meg a társházigazda és a magyar válogatott rotterdami negyeddöntőjét a németekkel közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságon. A párharc továbbjutójára a legjobb négy között az olimpiai és Európa-bajnok Norvégia vár majd. A 2005-ös, bronzérmet hozó oroszországi világbajnoki torna óta nem végzett az első hatban a magyar nemzeti csapat, sőt, az elmúlt öt kiírás egyikében sem tudta az első tízbe beverekedni magát, így, ha Hollandia ellen továbbjutnak szerdán a kézisek, akkor már azzal óriási eredményt érnének el.

