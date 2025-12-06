A dánok a meccs után arról írnak, hogy vasárnap kulcsfontosságú meccs lesz a Magyarország elleni, de közben azt mutatták meg, hogy jut majd a döntőbe a dán válogatott, amely eddig minden mérkőzését megnyerte a világbajnokságon. A dán lapok kiemelik, Dánia már egy döntetlennel is megnyerné a középdöntős csoportját a női kézi-vb-n.

A dánok csak arra vágynak, hogy Norvégiát elkerüljék a döntőig a női kézi-vb-n

Fotó: Tóth Zsombor / MTI Fotószerkesztõség

Ki várhat Dániára a negyeddöntőben és ki a döntőben a női kézi-vb-n?

A dánok már a lehetséges ellenfeleket figyelik: a III. középdöntős csoportból Franciaország és a házigazda Hollandia a esélyes az első két helyre, Lengyelországnak már csak matematikai esélye maradt. Hollandia és Franciaország hétfő este játszik egymás ellen – várhatóan a csoportelsőségért. Mire ez a mérkőzés elkezdődik, már ismerni fogják az összes másik eredményt, így azt is, mely ellenfél lenne „kedvezőbb”.

A dánok Norvégiát kerülnék el

A kézilabda-vb favoritjának tartott Norvégia vasárnap Brazília ellen biztosíthatja be csoportgyőzelmét, nekik is elég egy pont. Ez egy időben zajlik a dán–magyar mérkőzéssel majd. Ha Norvégia és Dánia is megnyeri a saját csoportját, akkor a két csapat csak a döntőben találkozhat. Ebből is látszik, hogy a dánok már mennyire előre tekintenek.

Ez furcsa helyzetet hoz Franciaország és Hollandia számára is: amelyik csapat második, az Norvégiával csak a döntőben játszhat legkorábban, viszont megkapja Dániát a negyeddöntőben – a dánok tehát biztosra veszik, hogy nyernek ellenünk, pontosabban azt, hogy nem kapnak ki.

Közben Németország már bebiztosította a csoportgyőzelmét a saját középdöntős csoportjában. Ha a papírforma érvényesül, és Dánia, Norvégia és Franciaország is csoportelsőként jut tovább, akkor nagyon valószínű forgatókönyv rajzolódik ki a dánok számára és ezt le is vezették: