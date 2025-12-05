A magyarok az első négy mérkőzésüket megnyerték, ez volt az első pontvesztésük, viszont így is biztosították a nyolc közé jutást a női kézi-vb-n. A japán csapat a 47. percben már 20-14-re is vezetett, de az 57. percben már döntetlen volt az állás és ezt meg is tartottuk.

A női kézi-vb-n először veszítettünk pontot

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Megvan a továbbjutás a női kézi-vb-n, de a kapitány nem lehet elégedett

.„Az első félidő nem sikerült. Nem jött össze, amit elterveztünk. A gyors gólok, a jó védekezés. Másképpen alakult, magunkra húztuk az ellenfelet, belelkesedtek, mi pedig elveszítettük az önbizalmat, de amikor úgy tűnt, már elment, akkor deja vu-m volt. Megmutattuk, mennyire erős ez a csapat mentálisan és mennyire akarja a sikert. Nem volt tökéletes a teljesítményünk, de ez nem jelenti azt hogy nem tettünk meg mindent. Sok mindenre kell idő edzéseken, de most olyan figurákat kellett elővenni, amikre 10 perceket szántunk” – utalt arra Golovin Vlagyimir, hogy mi is kapus nélkül támadtunk és a védekezésünket is megnyitottuk.

„Örülök, de vannak olyan elemek, amiket nem értek, miért nem működnek. Javítani kell, de sok idő nincsen, kicsit más kézilabdát fognak játszani az ellenfelek, talán könnyebb lesz felkészülni. Japán meglepett, tudtuk mit kell tennünk, de felemásan sikerült. A vb-n mindig van egy rossz meccs, reméljük ez volt az” – zárta az értékelését az M4 Sportnak.

„Pozitívak az érzéseim, nekem az egy pont is öröm. Van olyan nap, amikor semmi sem sikerül, és utána az ember nem érzi jól magát a saját bőrében, és szerintem a mai nap is ilyen volt. Ugyanakkor megszoktuk, hogy hatvan percen keresztül kell küzdeni, és utána megnézni, hogy milyen az eredmény. A mai napon is így alakult, hogy hatvan percen át kellett küzdeni, hogy egy pontot szerezzünk és bejussunk a legjobb nyolcba" – ezt már az MTI-nek mondta a szakvezető.

Kitért arra is, hogy az Európa-bajnoki bronzérmes csapathoz képest kilenc új játékos is van a keretben, akiknek bele kell szokniuk a világversenyek hangulatába, a kiélezett, döntetlenkörüli állásokba, márpedig ez rutin nélkül nehéz, erről nyertek most fontos tapasztalatot.