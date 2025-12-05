A japánok ellen végig izgulni kellett, de megvan a döntetlen, amivel biztos a legjobb nyolc közé jutás. A női kézi-vb utolsó középdöntős meccsen a dánok ellen az dől majd el, melyik csapat nyeri a csoportot és kerüli el a franciákat.

Albek Anna (balra) nem először szállt be remekül a női kézi-vb-n

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A női kézi-vb eddigi legdrámaibb meccsét játszottuk

„Nyilvánvalóan nem így akartuk lejátszani ezt a mérkőzést. Nagyot küzdöttek a japánok, és azt csinálták, amihez értenek: nagyon jól védekeztek, hét a hat ellen nagyon jól játszottak, szóval megnehezítették a dolgunkat elöl és hátul is" – nyilatkozta a rotterdami meccs után Albek Anna az MTI-nek.

„Nagyon örülök, hogy ilyen hátrányból is fel tudtunk állni és a végén kiharcoltuk a döntetlent. Szerintem az elmúlt meccseken is látszott, hogy próbálok jól beszállni és pluszt hozzátenni, amikor Klujber Katrinnak pihenőre van szüksége. Amikor megkapom a lehetőséget, akkor szeretnék hozzátenni és a csapat előnyére válni."

„A japán válogatott nagyon kellemetlen kézilabdát játszik, és látszott a játékunkon, hogy nem tudtuk jól megoldani ezt. Az európai csapatok ellen meg tudjuk mutatni, fel tudjuk venni a versenyt akár a skandinávokkal is, ami a következő meccsen ismét nagyon fontos lesz" – magyarázta Albek.

Hangsúlyozta: nem szeretnének csúfos vereséggel zárni a dánok ellen vasárnap az utolsó fordulóban, sőt, nyilvánvalóan ott is a győzelemre mennek, attól függetlenül, hogy már megvan a továbbjutásuk.

A lányok örülnek és nem számolgatnak

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

„Mindenképpen le kell vonni a következtetéseket ebből a mérkőzésből is, amit ma játszottunk, és dolgozni a hibák kijavításán" – vélekedett.

Vámos Petra: Mérges vagyok!

„Bármennyire nem látszik, de nagyon örülök. Nagyon-nagyon nehéz és megterhelő volt ez a mérkőzés fizikálisan és mentálisan is. Főleg a második félidőben, amikor futottunk az eredmény után. Egy kicsit még a hatása alatt vagyok ennek a meccsnek, de büszke vagyok a csapatomra, mert azt érzem, hogy volt tartásunk, és nem feltétlenül úgy, ahogy szerettük volna, de a célunkat elértük, ez szerintem egy nagyon jó dolog" – mondta Vámos.

„Belül mindenki örül ennek az iksznek, de egy borzasztóan feszült meccs volt és mérges vagyok magunkra, belealudtunk ebbe az egészbe és nem azon a hőfokon játszottunk, amin kellett volna. Ami pozitívum lehet, hogy volt tartása a csapatnak és döntetlenre mentettük a meccset, de ez nagyon messze volt attól, ahogyan játszani szeretnénk” – mondta az M4 Sportnak Vámos.