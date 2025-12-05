A japánok ellen végig izgulni kellett, de megvan a döntetlen, amivel biztos a legjobb nyolc közé jutás. A női kézi-vb utolsó középdöntős meccsen a dánok ellen az dől majd el, melyik csapat nyeri a csoportot és kerüli el a franciákat.
A női kézi-vb eddigi legdrámaibb meccsét játszottuk
„Nyilvánvalóan nem így akartuk lejátszani ezt a mérkőzést. Nagyot küzdöttek a japánok, és azt csinálták, amihez értenek: nagyon jól védekeztek, hét a hat ellen nagyon jól játszottak, szóval megnehezítették a dolgunkat elöl és hátul is" – nyilatkozta a rotterdami meccs után Albek Anna az MTI-nek.
„Nagyon örülök, hogy ilyen hátrányból is fel tudtunk állni és a végén kiharcoltuk a döntetlent. Szerintem az elmúlt meccseken is látszott, hogy próbálok jól beszállni és pluszt hozzátenni, amikor Klujber Katrinnak pihenőre van szüksége. Amikor megkapom a lehetőséget, akkor szeretnék hozzátenni és a csapat előnyére válni."
„A japán válogatott nagyon kellemetlen kézilabdát játszik, és látszott a játékunkon, hogy nem tudtuk jól megoldani ezt. Az európai csapatok ellen meg tudjuk mutatni, fel tudjuk venni a versenyt akár a skandinávokkal is, ami a következő meccsen ismét nagyon fontos lesz" – magyarázta Albek.
Hangsúlyozta: nem szeretnének csúfos vereséggel zárni a dánok ellen vasárnap az utolsó fordulóban, sőt, nyilvánvalóan ott is a győzelemre mennek, attól függetlenül, hogy már megvan a továbbjutásuk.
„Mindenképpen le kell vonni a következtetéseket ebből a mérkőzésből is, amit ma játszottunk, és dolgozni a hibák kijavításán" – vélekedett.
Vámos Petra: Mérges vagyok!
„Bármennyire nem látszik, de nagyon örülök. Nagyon-nagyon nehéz és megterhelő volt ez a mérkőzés fizikálisan és mentálisan is. Főleg a második félidőben, amikor futottunk az eredmény után. Egy kicsit még a hatása alatt vagyok ennek a meccsnek, de büszke vagyok a csapatomra, mert azt érzem, hogy volt tartásunk, és nem feltétlenül úgy, ahogy szerettük volna, de a célunkat elértük, ez szerintem egy nagyon jó dolog" – mondta Vámos.
„Belül mindenki örül ennek az iksznek, de egy borzasztóan feszült meccs volt és mérges vagyok magunkra, belealudtunk ebbe az egészbe és nem azon a hőfokon játszottunk, amin kellett volna. Ami pozitívum lehet, hogy volt tartása a csapatnak és döntetlenre mentettük a meccset, de ez nagyon messze volt attól, ahogyan játszani szeretnénk” – mondta az M4 Sportnak Vámos.
„Lesz tétje annak a mérkőzésnek. Nem fogunk számolgatni és a túloldalra nézni, hogy ki az ellenfél. Nekik fogunk ugrani, és meglátjuk, mi sül ki belőle" – szögezte le az irányító az utolsó középdöntős meccs kapcsán.
Vámos úgy fogalmazott: talán sokan azt gondolják, hogy a magyar csapat a saját szintjéhez képest alacsonyabban játszott a japánok ellen, és ez így igaz, viszont ők tudják saját magukról, hogy bárkit el tudnak csípni.
Golovin együttese a középdöntő utolsó fordulójában, vasárnap 20.30-tól az Eb-ezüst-, olimpiai és világbajnoki bronzérmes dánokkal a csoportelsőségért csap össze, ám ennek a találkozónak az eredményétől függetlenül a nemzeti csapat már biztosan a legjobb nyolc közé jutott. Ez legutóbb a 2013-as világbajnokságon sikerült, akkor nyolcadikként zárt a válogatott.
