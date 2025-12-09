Az Origón is hírt adtunk arról, hogy Hollandia kifejezetten örül annak, hogy a női kézi-vb-n a negyeddöntőben Magyarország lesz az ellenfél, mert szerintük így a gyengébb riválist sikerült a torna ezen szakaszán megkapniuk. A szerda esti mérkőzés előtt a Magyar Nemzet helyszíni tudósítója a holland szövetségi kapitányt, Henrik Signellt kérdezte arról, mit vár a találkozótól, mit gondol a magyarokról, és hogyan értékelte a regnáló világbajnok franciák elleni győzelmet.

Henrik Signell, a női kézi-vb-n szereplő Hollandia szövetségi kapitánya

Fotó: JOE KLAMAR / AFP

Szerdán lesz a nagy csata a női kézi-vb-n

„Nagyon elégedett vagyok a franciák elleni teljesítményünkkel. A védekezésünkkel különösen, és azzal szintén, hogy a kapusunk számos alkalommal kisegített bennünket. Szerdán egy újabb valóban nagyon jó ellenféllel, Magyarországgal nézünk szembe. Kifejezetten közel állt hozzá, hogy legyőzze Dániát. Nekünk újra nyernünk kell, ahhoz pedig hasonlóan pontos játékra lesz szükségünk, mint Franciaországgal szemben” – kezdte Henrik Signell.

A hollandok mestere elmondta még, hogy: „Van néhány játékosunk, akik ismerik a magyarokat, s fordítva is igaz, ők is tudják, mire képesek a mieink. Nagy kérdés, melyik fél tud jobban felkészülni a másikból.”

Még arról is szót ejtett a 49 éves szakember, hogy a magyar csapatnak kettő, míg nekik csak egy teljes szabadnapjuk lesz felkészülni a mérkőzésre: „Nehéz erről beszélni, mert a játékosaink elfáradtak a franciákkal vívott meccsen. Kis előnyt jelent Magyarországnak, hogy egy nappal többet pihenhet és készülhet, ám erős keretünk van. Tudjuk forgatni a játékosokat, azokat is bevethetjük, akik egy picit kevésbé fontos szerepet töltöttek be. Meglátjuk, hogyan alakul. Igyekszünk vigyázni rájuk, s remélem, készen állunk majd szerdán a magyarok elleni negyeddöntőre.”

