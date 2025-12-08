Kiderült, melyik válogatott lesz Magyarország ellenfele a női kézi-vb-n a negyeddöntőben

Rendkívül szoros mérkőzést játszott egymással Franciaország és Hollandia hétfőn este a női kézi-vb-n. Az első félidőben mindössze egy gól volt a különbség a csapatok között, 14-13 volt ekkor a hollandoknak. A második 30 percben aztán Hollandia eggyel feljebb kapcsolt, és szépen lassan távolodott el a franciáktól, az 56. percre már 25-20-ra vezettek. A végeredmény aztán 26-23 lett, így ezzel eldőlt, Hollandia lesz szerdán a magyar csapat ellenfele.

A magyar válogatott ott lesz a negyeddöntőben a női kézi-vb-n

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A női kézi-vb-n a magyar csapat ellenfele Hollandia lesz

Szerdán lesz a negyeddöntő Hollandia ellen, melyen a tét az elődöntőbe jutás lesz természetesen. Ha ezt az akadályt is sikeresen veszi a nemzeti csapat, akkor ott majd a Norvégia-Montenegró párharc győztese várhat rá, amelyet így látatlanban is jó eséllyel Norvégiának adhatunk, mint a sportág egyik legkiemelkedőbb együttesének, a regnáló olimpiai és Európa-bajnoknak.

Háromgólos sikerével a holland válogatott zárt csoportelsőként és lesz ezáltal az Európa-bajnoki bronzérmes magyarok ellenfele két nap múlva ugyanitt, a rotterdami Ahoy Arenában. Az a mérkőzés 18.00 órakor kezdődik majd.

A társházigazdánál a győri különítményből Bo van Wetering öt, Dione Housheer és Kelly Dulfer négy gólt szerzett, akárcsak a ferencvárosi Angela Malestein. Sako 15 védéssel zárt, a büntetőket magabiztos kézzel értékesítő, debreceni Alicia Toublanc négyszer talált be, a Ferencvárost erősítő Orlane Kanor és a már magyar állampolgársággal is rendelkező esztergomi Emma Jacques nem volt eredményes a címvédőnél.

Hollandia-Franciaország 26-23 (14-13)