A jobbszélső Grosch az Irán elleni szombati csoportmérkőzésen sérült meg, a magyar szövetség keddi közleménye szerint nincs bevethető állapotban, ezért nem is tartott a női kézilabda-válogatott keretével Rotterdamba.

Grosch Vivien távozott a magyar női kézilabda-válogatott csapatától

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Kovács Anett máris csatlakozott a női kézilabda-válogatott keretéhez

Helyére a MOL Esztergom jobbszélsője, Kovács Anett érkezett a keretbe, akiről múlt hét hétfőn, a felkészülés hajrájában, a norvégiai felkészülési torna után derült ki, hogy izomsérülés miatt nem utazhat el az együttessel. Azóta viszont felépült, kedden megérkezett Hollandiába, és részt vett a videózáson, illetve a labdás edzésen is.

A magyar válogatott a maximális négy ponttal érkezett a középdöntőbe, ahol szerdán 18 órától a román, pénteken ugyancsak 18 órától a japán, majd vasárnap 20.30-tól az Eb-ezüst-, olimpiai és világbajnoki bronzérmes dán csapat ellen lép pályára. A középdöntő első két helyezettje jut a legjobb nyolc közé.