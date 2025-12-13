Norvégia akkor került a legnagyobb bajba Hollandia ellen, amikor a második félidőben a házigazdák mínusz nyolcról visszajöttek négy gólra. A norvégok időben ébredtek, a döntőbe jutás egy pillanatra sem forgott komoly veszélyben. A női kézilabda-vb fináléjában Norvégia-Németország meccset rendeznek majd.

Henny Reistad egyértelműen a női kézilabda-vb legjobb játékosa

Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA

Norvégia verhetetlen a női kézilabda-vb-n

„Kicsit hullámzó meccs volt. Egyszer fent, egyszer lent. Hirtelen már csak négy gól volt az előny, de az időkérés után dobtunk három gólt, és onnantól mi irányítottunk” – mondta a Dagbladetnek Ole Gustav Gjekstad szövetségi kapitány.

„Ez benne van egy kézilabdameccsben. Szerencsére gyorsan átvettük az irányítást, és összességében elég biztonságos volt az előnyünk.”

A hollandok mindent megtettek, hogy megállítsák Henny Reistadot, aki a szünetig hét gólt szerzett.

„Fantasztikus munkát végez, egyszerűen zseniális. Unalmas ezt mondani, nem mintha ilyet még nem láttunk volna tőle. Egy másik világból jön. Hihetetlenül éles, és öröm vele együtt játszani” – mondta társáról Nora Mörk.

„Egy kicsit beteg. Képzeljük el, mit csinált volna, ha százszázalékos. Ma csak 99 százalékon van” – kotyogta ki a norvég rádiónak a kapusedző, Mats Olsson.

„Ez igaz, egy kicsit beteg voltam. Maradt még bennem némi betegség. Volt egy kis lázam, és kissé náthás voltam” – vallotta be Reistad, aki a Montenegró elleni negyeddöntő mérkőzés után azt mondta, hogy a sok kiabálástól rekedt be.

„Sok volt a kiabálás” – mondta akkor Reistad, és megnyugtatta a közönséget, hogy nem megfázásról van szó.

„Nem csak a kiabálás miatt volt” – mondta nevetve a hollandok elleni meccs után. „Egy kis trükk volt” – mondta Reistad, aki végül tíz góllal zárt, és megválasztották a mérkőzés legjobbjának.

A döntőt vasárnap 17:30-kor rendezik. Németország lesz az ellenfél.