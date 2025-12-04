Dortmundban már a második forduló kezdődött meg a női kézilabda-vb középdöntős szakaszában, a szerbek az újonc Feröer-szigetek együttesével találkoztak és kiélezett mérkőzésen 31-31-es döntetlent játszottak. Szerb részről a ferencvárosi Dragana Cvijic hat, a debreceni Jovana Jovovic három, míg az Alba Fehérvárt erősítő Emilija Lazic két gólt is szerzett.

A feröeriek a női kézilabda-vb-n a kiesésüket is alaposan megünnepelték

Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA

Kiesett a női kézilabda-vb meglepetéscsapata, de ez őket nem zavarja

Az utolsó fél percen belül a szerbeknek "meccslabdájuk" volt, hiszen a kétgólos előnyért támadhattak, de lerohanásuk végén Jovovic megtorpant és lépéshiba miatt elvették tőle a labdát. Az északi szigetország csapatának már csak hét másodperce maradt az egyenlítésre, de megkönnyítette a dolgát, hogy a DVSC balátlövője nem hagyta elvégezni a szabaddobást, ezért kiállították, Feröer pedig hétméterest kapott, amit értékesített.

A Feröeri álom a továbbjutásról ezzel szertefoszlott, de a játékosok önfeledten ünnepeltek a pályán a lefújás után. Jana Mittun utolsó másodpercben szerzett gólja fokozta a hangulatot, de a remek szereplés újoncként így is ad okot az ünneplésre.

„Nagyszerű volt. Majdnem egész meccsen hátrányban voltunk, így a pontszerzés miatt nagyon boldogok vagyunk. Végig küzdöttünk, nagyon sokat jelent nekünk, ami történt és minden meccs nagyon fontos” – mondta Maria Nolsoy.

A feröerieknek még egy meccsük maradt a vb-n, de alegjobb nyolc közé már akkor sem kerülhetnek, ha megnyerik a pont nélkül álló Izland elleni utolsó meccsüket.

Feröer újoncként már legyőzte a csoportjában a spanyol csapatot.

A feröeriek öröme és a szerbek hatalmas hibája: