A magyar válogatott szövetségi kapitány, Golovin Vlagyimir a vasárnapi sajtófélórán a csapat szállodájában az MTI-nek arról beszélt, hogy bármennyire is fontos szerepet tölt be a rivális játékában a 22 éves beálló, Tabea Schmid, a nagyon szervezett ellenfél nem csupán rá épít. Eközben a játékosok is arról beszéltek, hogy nagyon kell készülni Svájc ellen az utolsó csoportmeccsen a női kézilabda-vb-n.

A női kézilabda-vb utolsó csoportmeccse jön: Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány ismeri a svájciak erősségeit és gyengéit is

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Golovin Vlagyimir már a Svájc elleni csoportmeccsre koncentrál női kézilabda-vb-n

Golovin rámutatott:

a 2022-es Európa-bajnokságon, valamint 2024 elején az Eurokupa keretében kétszer is találkoztak a svájci együttessel, amely azóta is változott.

Méltatta Knut Ove Joa szövetségi kapitány munkáját, meglátása szerint látszik kollégája keze nyoma a svájci csapaton, amelyre nem erőlteti rá a saját elképzelését, hanem a keret összetétele alapján határozza meg, hogy mit akar kihozni belőle.

Nagyon gyorsak, és kedveznek nekik a technikai hibák, labdaeladások és nem pontosan befejezett támadások, mert abban a pillanatban jön a lerohanás, a gyors középkezdés. Két villámgyors szélsőjük van, kulcskérdés lesz, hogy ezt az elemet hogy tudjuk kikapcsolni, nagyon gyorsan kell majd visszarendeződnünk

- tekintett előre a szakvezető. Kiemelte: a rivális akár 16 passzos támadásokat is vezet.

Idézőjelben kétszer támadnak, először a lerohanással próbálkoznak, ha ez nem járt sikerrel, akkor rendezett védelemmel szemben próbálják befejezni.

Saját csapatától rendezett védekezést, a beálló és a két szélső semlegesítését várja, mivel kevés átlövést vár a svájciaktól.

Bordás Réka arról beszélt, hogy nem szabad alábecsülni az újonc svájci együttest. Svájc ellen 2024 elején az Eurokupa keretében kétszer is pályára lépett a magyar válogatott: Tatabányán 38-26-ra, Gümligenben 35-27-re nyert a nemzeti csapat. Bordás mindkettőn játszott és a hazai találkozón piros lapot kapott.

„Nagyon lelkes csapat, amelyet nem szabad alábecsülni. A svájci játékosok küzdeni fognak a végsőkig, van egy nagyon jó beállójuk, akire nagyon oda kell figyelni. Az elsődleges célunk nyilván az, hogy megnyerjük a mérkőzést és csoportelsőként lépjünk a középdöntőbe, de jót tesz a lelkeknek és az önbizalomnak is, ha minél több góllal tudunk nyerni" – hangsúlyozta.