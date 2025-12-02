Anna Lagerquist kisebb lábsérülése miatt eleve csak az utolsó csoportmérkőzés előtt vált bevethetővé, de a Brazília elleni találkozó 22. percében ismét megsérült, így máris véget ért számára a női kézilabda-vb. A svéd szövetség honlapján Örjan Johannesson csapatorvos elmondta, hogy Lagerquist elrugaszkodás közben úgy érezte, hogy megrepedt a sarokcsontja.

A győriek légiósának eddig tartott a női kézilabda-vb

A svédek egyelőre pechesek a női kézilabda-vb-n

„Áttekintettük az MR-felvételeket, és Svédországban további vizsgálatok várnak rá, majd néhány hétig gipszben lesz a lába, majd újabb vizsgálatok következnek" – idézte az MTI a svédek csapatorvosát.

A győri játékos úgy fogalmazott: mindent megtett, hogy visszatérhessen, és nagyon várta már, hogy játszhasson.

„Hihetetlenül nehéz, hogy ilyen rövid idő után egy újabb sérülés miatt ki kellett szállnom. Szomorú és frusztráló, hogy nem lehetek ott, és nem segíthetek a csapatnak a következő napok fontos mérkőzésein" – mondta a beálló, aki az előző két világversenyt keresztszalag-sérülés miatt hagyta ki.

A svédek 31-27-re kikaptak Brazíliától, így két pontot vittek magukkal a dortmundi középdöntőbe.