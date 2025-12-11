A holland sajtó arról ír, hogy valósággal bemasírozott a legjobb négy közé a csapatuk a magyarok elleni 28-23-ra megnyert meccsen a női kézilabda-vb-n. „A magyar csapat a második félidőben elveszítette a kapitányát, Klujber Katrint, miután piros lapot kapott, mert akadályozta Van Wetering gyors indulását. Ez valamelyest csökkentette a nyomást a csapaton. Magyarország teljesen elvesztette a hitét a csodában, a hollandok pedig semmit sem bíztak a véletlenre. A nyolc gólig jutó Housheer vezérletével ők jutottak az elődöntőbe, közel hibátlan teljesítménnyel” – írta a NOS, és a holland orgánum nem volt azzal egyedül, hogy már a 2019-es csodát emlegette, ugyanis Japánban nyerte eddigi egyetlen vb-címét a holland csapat hat évvel ezelőtt.

A hollandok ünnepelhettek a női kézilabda-vb negyeddöntője után

Fotó: JOHN THYS / AFP

A hollandok a norvégok ellen készülhetnek a női kézilabda-vb-n

A holland sajtót bejárták a videók, amiben a holland király, Vilmos Sándor pacsizott a győztes játékosokkal. És külön érdekesség, hogy annak ellenére vb-címről beszélnek, hogy a topfavorit norvégok jönnek majd.

A csapatkapitány, Lois Abbingh számára a siker azt is jelenti, hogy a holland válogatottal való kalandja még nem ért véget. A 33 éves Abbingh a torna előtt jelentette be visszavonulását a nemzeti csapattól (ahogy Estevana Polman is), így a világbajnokság az utolsó lehetősége a válogatottban. „Szerencsére még nem megyünk haza. Ma még csak nem is gondoltam rá. A táskám sem volt összepakolva” – mondta a meccs után.

„Egyszer sem kerültünk veszélybe, és a végéig élesek maradtunk. Erre nagyon büszkék lehetünk. A szurkolóknak is igazi élmény mindez. Különösen az ilyen meccseken, amikor tényleg sok múlik rajtuk. Fantasztikus érzés, amikor 9 ezer ember áll mögöttünk. Ebből kérünk még. Hinnünk kell abban, hogy mi is nagyon jók vagyunk. Most azonban élvezzük ki ezt a győzelmet, és készüljünk fel a pénteki elődöntőre” – utalt a norvégok elleni meccsre és üzent a királynak is, várják legközelebb is.

A magyarok az elszalasztott lehetőséget siratták

„Nehéz megszólalni, nagyon csalódottak vagyunk. Nem voltunk eléggé élesek, túlságosan akartuk, görcsössé váltunk. Volt egy periódus, amikor a hőfok elvitte a fejeket, többet foglalkoztunk a kézilabdán kívüli dolgokkal, ott mentek el és raktak össze komoly előnyt, ahonnan nehéz lett volna visszakapaszkodni. Sajnálom, hogy így alakult nagyon csalódottak vagyunk. Akadozott a támadójáték, sok eladott labda volt, amit keményen megbosszultak, vissza kell nézni és majd tanulni belőle. Van hiányérzetem, volt bennünk több, ilyenkor sajnálatos a japánok ellen elvesztett egy pont, vagy a dánok elleni meccs, de most a fájó, hogy nem sikerült a legjobb négy közé jutni” – mondta Tóvízi Petra.