A holland sajtó arról ír, hogy valósággal bemasírozott a legjobb négy közé a csapatuk a magyarok elleni 28-23-ra megnyert meccsen a női kézilabda-vb-n. „A magyar csapat a második félidőben elveszítette a kapitányát, Klujber Katrint, miután piros lapot kapott, mert akadályozta Van Wetering gyors indulását. Ez valamelyest csökkentette a nyomást a csapaton. Magyarország teljesen elvesztette a hitét a csodában, a hollandok pedig semmit sem bíztak a véletlenre. A nyolc gólig jutó Housheer vezérletével ők jutottak az elődöntőbe, közel hibátlan teljesítménnyel” – írta a NOS, és a holland orgánum nem volt azzal egyedül, hogy már a 2019-es csodát emlegette, ugyanis Japánban nyerte eddigi egyetlen vb-címét a holland csapat hat évvel ezelőtt.
A hollandok a norvégok ellen készülhetnek a női kézilabda-vb-n
A holland sajtót bejárták a videók, amiben a holland király, Vilmos Sándor pacsizott a győztes játékosokkal. És külön érdekesség, hogy annak ellenére vb-címről beszélnek, hogy a topfavorit norvégok jönnek majd.
A csapatkapitány, Lois Abbingh számára a siker azt is jelenti, hogy a holland válogatottal való kalandja még nem ért véget. A 33 éves Abbingh a torna előtt jelentette be visszavonulását a nemzeti csapattól (ahogy Estevana Polman is), így a világbajnokság az utolsó lehetősége a válogatottban. „Szerencsére még nem megyünk haza. Ma még csak nem is gondoltam rá. A táskám sem volt összepakolva” – mondta a meccs után.
„Egyszer sem kerültünk veszélybe, és a végéig élesek maradtunk. Erre nagyon büszkék lehetünk. A szurkolóknak is igazi élmény mindez. Különösen az ilyen meccseken, amikor tényleg sok múlik rajtuk. Fantasztikus érzés, amikor 9 ezer ember áll mögöttünk. Ebből kérünk még. Hinnünk kell abban, hogy mi is nagyon jók vagyunk. Most azonban élvezzük ki ezt a győzelmet, és készüljünk fel a pénteki elődöntőre” – utalt a norvégok elleni meccsre és üzent a királynak is, várják legközelebb is.
A magyarok az elszalasztott lehetőséget siratták
„Nehéz megszólalni, nagyon csalódottak vagyunk. Nem voltunk eléggé élesek, túlságosan akartuk, görcsössé váltunk. Volt egy periódus, amikor a hőfok elvitte a fejeket, többet foglalkoztunk a kézilabdán kívüli dolgokkal, ott mentek el és raktak össze komoly előnyt, ahonnan nehéz lett volna visszakapaszkodni. Sajnálom, hogy így alakult nagyon csalódottak vagyunk. Akadozott a támadójáték, sok eladott labda volt, amit keményen megbosszultak, vissza kell nézni és majd tanulni belőle. Van hiányérzetem, volt bennünk több, ilyenkor sajnálatos a japánok ellen elvesztett egy pont, vagy a dánok elleni meccs, de most a fájó, hogy nem sikerült a legjobb négy közé jutni” – mondta Tóvízi Petra.
A meccs után egyébként szinte az összes játékos ”bírózott”, Golovin Vlagyimir és a kiállított Klujber Katrin is emlegette a dán játékvezetőket.
„Mindenkit a sírás kerülget, nem szoktunk bírózni, de ez most nehéz volt, hazai pályát kaptak. Büszke vagyok a csapatra, sajnálom, hogy nem sikerül bejutni a legjobb négy közé, mert megérdemeltük volna. A kipattanóknál, amikor feljöhettünk volna, sose sikerült átbillenteni, butaságokat csináltunk. Az elejétől fogva nagy nyomás volt rajtunk, nagyon nehéz volt. Külső dolgokkal nem szabad foglalkozni, de… A dánok ellen is jó meccsünk volt, azt hittük azt az egy pontot itt visszakapjuk, de nem sikerült. A négybe szerettünk volna jutni, az águnk is jó volt, egyre jobbak voltunk, azt éreztük, hogy erre a meccsre leszünk a legjobbak, de a sportban nincsen »ha«, reméljük ezt egyszer visszakapjuk majd” – mondta Janurik Kinga.
„Nehéz ilyenkor mit mondani, nagyon csalódottak vagyunk. Félidőben már nagy előny volt náluk, nem tudtunk ezen átlendülni. Mindenki nagyon akart, de a hollandok ma akkora erőt képviseltek, hogy ez nem sikerült. Voltak hullámvölgyek, bravúrok, többen jól szálltunk be, de ez már nagyon a végén volt. Sok munka volt benne, de felemelt fejjel mehetünk haza. Hálás vagyok, hogy itt lehettem, mindent megettem amit tudtam. Örülök, hogy részese lehettem ennek a csapatnak” – mondta a vb-újonc, Csíkos Luca.
Vámos Petra a dánok elleni, vasárnapi középdöntős rangadót betegség miatt kihagyta, antibiotikum-kúra után léphetett pályára.
„Nagyon nehéz bármit mondani. Szerintem az egész csapat nevében állíthatom, hogy iszonyatosan csalódottak vagyunk. Azt éreztem, hogy sok esetben megkönnyítettük a hollandok dolgát ezekkel a labdaeladásokkal, abból le tudtak indulni" – mondta az MTI-nek.
„Ugyanakkor úgy vélem, hogy itt ma olyan faktorok is voltak, amikkel mi nem nagyon tudtunk mit kezdeni. Nyilván nem erre fogok bármit is, mert mi hibáztunk nagyon sok esetben, de én azt éreztem, hogy ez egy macska-egér harc volt" – mutatott rá, ugyanakkor kérdésre sem mondott semmit a több vitatható ítéletet hozó dán játékvezetőkről.
Megjegyezte, világbajnokságon jó eredmény a hetedik hely megszerzése, ugyanakkor nehéz most arra koncentrálnia, hogy az elmúlt húsz esztendő legjobb magyar vb-eredményét érték el.
„Csalódottak vagyunk, mert többről álmodunk, és afelé megyünk, hogy ezt megvalósítsuk, és tényleg nagyon jó a csapategység. Szakaszokban a mérkőzéseken belül nagyon magas szinten tudunk játszani. Úgy gondolom, hogy amit a jövő nekünk tartogat, az nagyon szép, csak nyilván ebben a pillanatban ez nem igazán vigasztal" – vallotta be Vámos Petra.
A négy közé legutóbb 2005-ben jutott be a magyar válogatott, akkor bronzérmet szerzett Szentpéterváron. A célkitűzés a legjobb hat közé kerülés volt az Európa-bajnoki bronzérmes magyar együttessel szemben.
