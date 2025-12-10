A hollandok is érzik a tétet már, hiszen nem kisebb díszvendég lesz majd ott Rotterdamban a magyarok elleni meccsen, mint Vilmos Sándor, holland király. A mérkőzés előtt a király több stábtaggal is találkozik, akikkel a világbajnoksághoz kapcsolódó társadalmi programokról fog beszélgetni. A király jelenléte is mutatja, mekkora meccs lesz ez a hollandoknak a női kézilabda-vb-n.

Estavana Polman hallani sem akar a hollandok kieséséről a női kézilabda-vb-n

Fotó: IRIS VAN DEN BROEK / ANP

A magyarok legutóbb 2005-ben voltak női kézilabda-vb-n a legjobb négy között

A holland női kézilabda-válogatott hétfő este 26–23-ra legyőzte a címvédő Franciaországot, így veretlenül jutott tovább a középdöntőből. A társrendezőnél egyre fokozottabb a várakozás a magyarok elleni meccset megelőzően.

Estavana Polman 2019-ben tagja volt az akkor meglepetésre világbajnokságot nyert csapatnak és a meccset megelőző napon elmondta: még nem áll készen búcsút inteni – sem a vb-nek, sem a válogatottnak, a kettő ugyanis nála összefügg.

A tornát követően a válogatottságtól visszavonuló 33 éves Estavana Polman mindent megtesz azért, hogy a Magyarország elleni mérkőzés ne az utolsó válogatott meccse legyen. A Sportnieuws.nl-nek adott interjúban egyértelmű üzenetet küldött.

„Nagyon hosszú volt a franciák elleni meccs és az este is, 1:30 körül aludtam el. A hétfői győzelem utáni nap a felkészülésé volt, szerdán pedig mindent beleadunk. A negyeddöntőről beszéltünk már a torna előtt is” – mondta Polman, aki hallani sem akar a kiesésről.

„Nem szabad ezen rágódni, és nem is akarok. Néha poénkodunk a lányokkal, hogy ez még nem lehet az utolsó,

de most csak a meccsre koncentrálunk, meg arra, hogy a lehető legjobban felkészüljünk. Nem akarok erre gondolni. Nem ez lesz az utolsó. Jól felkészülünk, és mindent kiadunk magunkból. Remélhetőleg győzelem lesz – nem pedig búcsú. Még nem állok rá készen. És szerintem Lois Abbingh sem" – mondta Polman, akinek csapattársa szintén viszavonul majd.

Hollandia eddig minden mérkőzését megnyerte a vb-n, így sokan esélyesebbnek tartják Magyarországnál. Polman azonban tisztában van ellenfelük erejével, és fizikai küzdelemre számít.