A hollandok is érzik a tétet már, hiszen nem kisebb díszvendég lesz majd ott Rotterdamban a magyarok elleni meccsen, mint Vilmos Sándor, holland király. A mérkőzés előtt a király több stábtaggal is találkozik, akikkel a világbajnoksághoz kapcsolódó társadalmi programokról fog beszélgetni. A király jelenléte is mutatja, mekkora meccs lesz ez a hollandoknak a női kézilabda-vb-n.
A magyarok legutóbb 2005-ben voltak női kézilabda-vb-n a legjobb négy között
A holland női kézilabda-válogatott hétfő este 26–23-ra legyőzte a címvédő Franciaországot, így veretlenül jutott tovább a középdöntőből. A társrendezőnél egyre fokozottabb a várakozás a magyarok elleni meccset megelőzően.
Estavana Polman 2019-ben tagja volt az akkor meglepetésre világbajnokságot nyert csapatnak és a meccset megelőző napon elmondta: még nem áll készen búcsút inteni – sem a vb-nek, sem a válogatottnak, a kettő ugyanis nála összefügg.
A tornát követően a válogatottságtól visszavonuló 33 éves Estavana Polman mindent megtesz azért, hogy a Magyarország elleni mérkőzés ne az utolsó válogatott meccse legyen. A Sportnieuws.nl-nek adott interjúban egyértelmű üzenetet küldött.
„Nagyon hosszú volt a franciák elleni meccs és az este is, 1:30 körül aludtam el. A hétfői győzelem utáni nap a felkészülésé volt, szerdán pedig mindent beleadunk. A negyeddöntőről beszéltünk már a torna előtt is” – mondta Polman, aki hallani sem akar a kiesésről.
„Nem szabad ezen rágódni, és nem is akarok. Néha poénkodunk a lányokkal, hogy ez még nem lehet az utolsó,
de most csak a meccsre koncentrálunk, meg arra, hogy a lehető legjobban felkészüljünk. Nem akarok erre gondolni. Nem ez lesz az utolsó. Jól felkészülünk, és mindent kiadunk magunkból. Remélhetőleg győzelem lesz – nem pedig búcsú. Még nem állok rá készen. És szerintem Lois Abbingh sem" – mondta Polman, akinek csapattársa szintén viszavonul majd.
Hollandia eddig minden mérkőzését megnyerte a vb-n, így sokan esélyesebbnek tartják Magyarországnál. Polman azonban tisztában van ellenfelük erejével, és fizikai küzdelemre számít.
„Ha úgy játszunk, mint Franciaország ellen – azzal a védekezéssel és a gyors lerohanásokkal –, akkor jó esélyünk van. De mindennek klappolnia kell. Holnap is így kell lennie. Mindennek stimmelnie kell, már az első perctől padlógázzal kell mennünk. Egyre jobbak vagyunk a tornán, jó az irány” – mondta Polman.
A magyarok sem akarnak hallani a kiesésről
„Itthon vannak és nagyon erősek. A dán meccs után azt láttam a lányokon, hogy mindenki megérkezett a világversenyre, és ezt magamra is értettem" – nyilatkozta Klujber Katrin az MTI-nek. A 26 éves klasszis, megjegyezve, hogy noha ötgólos előnyről nem tudták megnyerni a meccset, mégis úgy fogja fel, a rutinos játékosok sorát felvonultató, Eb-ezüst-, illetve olimpiai és világbajnoki bronzérmes rivális ellen nem sok csapat tudott volna ilyen szoros mérkőzést játszani, ezért büszke a csapattársaira.
„Meg tudjuk mutatni, hogy mire vagyunk képesek együtt!" – bizakodott Klujber, aki szerint jót tett a válogatottnak, hogy hétfőn szabadprogramként a játékosok elmentek sétálni és vásárolni Rotterdamban. Kikapcsolódtak, így pihenten és felkészülten várják a negyeddöntőt.
A magyarok szövetségi kapitánya, Golovin Vlagyimir nem elégszik meg a negyeddöntővel. „Most az a cél, hogy továbbjussunk. Persze tisztában vagyunk azzal, hogy sok minden nem mellettünk szól, ugyanakkor a két évvel ezelőtti világbajnoki felkészülés hajrájában kétszer játszottunk velük számukra hazai pályán és az egyik mérkőzésen sikerült őket legyőzni” – mondta Golovin, aki szerint az elsőtől a hatvanadik percig nagyon koncentráltan kell játszanunk, kevés technikai hibával, labdaeladással, és le kell zárni a területet, különösen a Győr balszélsője, Bo van Wetering előtt.
Golovin Vlagyimir úgy vélte, segíthet az, hogy együttesének egy nappal több pihenő áll rendelkezésére a negyeddöntő előtt, mint a riválisnak, ugyanakkor az ilyen kiélezett meccseket nem mindig a fizikai állapot, hanem a mentális erő dönti el.
A Dánia elleni mérkőzést betegség miatt kihagyó Vámos Petráról a szövetségi kapitány azt mondta: jobban van, hétfőn a szállodában pihent és már szobakerékpározott.
A világbajnokság harmadik negyeddöntőjét, a holland-magyar találkozót szerdán 18 órától rendezik Rotterdamban.
