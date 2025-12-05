A női kézilabda-vb egyik dortmundi középdöntős csoportjában Szerbia 31-31-es döntetlent játszott Feröer ellen. Szerb részről a ferencvárosi Dragana Cvijics hat, a debreceni Jovana Jovovics három, míg az Alba Fehérvárt erősítő Emilija Lazics két gólt szerzett. Az utolsó fél percen belül a szerbeknek „meccslabdájuk" volt, hiszen a kétgólos előnyért támadhattak, de lerohanásuk végén Jovovics megtorpant, és lépéshiba miatt elvették tőle a labdát. Az MTI megjegyezte, hogy a világbajnoki újonc szigetország csapatának már csak hét másodperce maradt az egyenlítésre, de megkönnyítette a dolgát, hogy a DVSC balátlövője nem hagyta elvégezni a szabaddobást. A 24. születésnapját éppen csütörtökön ünneplő Jovovicsot ezért kiállították, Feröer pedig hétméterest kapott, amit értékesített, így pontot mentett.

Jovana Jovovics hibája után Szerbia pontot vesztett Feröer ellen a női kézilabda-vb-n

Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA

Jovana Jovovics és Szerbia tragédiája a női kézilabda-vb-n

A Magyar Nemzet észrevette, hogy a szerb sportsajtót megdöbbentették a történtek. A Kurir a cikke címében csupa nagy betűkkel tragédiának nevezte Jovovics tettét, a mérkőzés befejezését pedig sokkolónak hívta.

A Sportissimo a kézilabda-történelem legrosszabb hat másodperceként utalt az esetre,

a Novosti szerint pedig ilyen még sosem történt a sportág történetében.

A szerbek a pontvesztés ellenére egy lépésre vannak a vb-negyeddöntőbe jutástól: ha szombaton Montenegró ellen legalább döntetlent érnek el, akkor biztosan ott lesznek a legjobb nyolc között. Feröer már nem juthat tovább.