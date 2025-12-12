A holland női kézilabda-válogatott egyelőre remekül szerepel a hazai rendezésű tornán. A csapat már bejutott az női kézilabda-vb elődöntőjébe. Két válogatott játékos pedig a meccs utáni napon árulta el, mi ad különleges motivációt a csapatnak.

Bo van Wetering és Larissa Nüsser különleges módszerrel pihen a női kézilabda-vb-n

A női kézilabda-vb végéig van egy feladatuk a hollandoknak

Vilmos Sándor király szeme láttára a hollandok 28–23-ra legyőzték Magyarországot a telt házas Ahoy Arénában. Henrik Signell szövetségi kapitány együttese így továbbra is veretlen a tornán. A kiváló szereplés mögött egy egészen szokatlan ok is állhat, ahogy azt Zoë Sprengers és Larissa Nüsser elárulta a Sportnieuws.nl-nek.

Sprengers elmondta, mennyire élvezi a hazai környezetben zajló tornát. A holland válogatott Schiedamban van elszállásolva, és úgy tűnik, egy dolog teljesen rabul ejtette őket. „Minden nap kirakózunk” – mondta a 25 éves játékos. „Elkezdtünk egy 5000 darabos puzzle-t, és azt be kell fejezni. Szerencsére adtunk magunknak egy kis extra időt. Remélem, a torna vége előtt végezni fogunk vele.”

„Az egész nappalink tele van húsz kirakóval” – tette hozzá nevetve Nüsser, amikor a holland válogatott szokatlan hobbija szóba került. Elárulta, hogy az óriási, 5000 darabos puzzle külön motiváció számukra, mert még a torna befejezése előtt kész kell lennie. „Nagyon motivált minket, hogy folytassuk.”

Sprengers szerint azért is kedvelik annyira a puzzle-t, mert kikapcsolja a játékosokat. „Minden alkalommal, amikor sikerül egy darabot a helyére tenni, együtt örülünk a lányokkal. Két meccs között igazából nem sok mindent lehet csinálni, ha nem akarsz egész nap ágyban feküdni ez pont jó. Otthon sosem kirakóztam korábban.”

A holland csapat abban bízik, hogy a sok kirakózás meghozza gyümölcsét az elődöntőben, ahol a címvédő Norvégia lesz az ellenfél. Sprengers szerint nagy az önbizalom a csapaton belül. „A védekezésünk kőkemény, a gyors ellenakcióink pedig működnek. A saját erősségeinkre fogunk támaszkodni, és nem változtatunk sok mindenen. Ezen a tornán még nem kerültek igazán nagy nyomás alá, mi viszont jó formában vagyunk. Mindent bele kell adnunk, 120 százalékot, és megpróbáljuk. Az elődöntő eleve cél volt számunkra, de ha már itt vagyunk, többet akarunk.”