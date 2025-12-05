A Románia elleni első középdöntős meccsen aratott győzelem nagy löketet adhatott a mieinknek, akik a lefújás után elmondták, dupla öröm egy románok elleni siker. Egy újabb veretlenül megvívott meccs már biztos negyeddöntős szereplést jelentett volna a női kézilabda-vb-n, az utolsó, Dánok elleni középdöntős meccstől függetlenül.

A magyar csapat eddig hibátlan a női kézilabda-vb-n

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A női kézilabda-vb a Japán elleni meccsel folytatódott

A képlet egyszerű volt a meccs előtt: egy döntetlen már biztosan továbbjutást ér a legjobb nyolc csapat közé és akkor a dánok ellen már csak az a tét vasárnap, hogy melyik csapat lép tovább a középdöntős csoport első, illetve második helyéről.

A magyar női kézilabda-válogatott keretéből ezúttal Bukovszky Anna és Faragó Lea maradt ki.

Első félidő

A világbajnokság ötödik meccsén lépett pályára a magyar csapat, amely újra fehér retro-mezében szerepelt, míg a japánok pirosban játszottak. Az első támadások dadogtak mindkét csapatnál, nálunk Janurik Kinga védett, majd a kapufa is velünk volt.

A túloldalon sem született gól Klujber Katrin a lécet találta el, majd a japánok szélről, mi Vámos Petra révén lőttünk újabb kapufát.

Az első gól végül a japánoké lett, öt perc elteltével Aizava Nacuki köszönt be, majd Nakajama is eredményes volt, miközben mi csak szenvedtünk a kapu előtt, sorra adtuk el a labdákat, hátul Janurik tartott minket két gólon, majd Vámos szerezte az első gólunkat hét perc eltelte után.

Nagyon küzdős volt a japánok elleni meccs

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Szaszaki könnyed betörése után már 3-1-re vezetett Japán, és Aizava is rátett még egyet, miközben újra eladtuk a labdát. Vámos szerezte a második gólunkat, amikor majdnem eltelt 10 perc a meccsből. Egy labdaszerzés után Márton Gréta harcolt ki hetest, amit Klujber Katrin lőtt be, feljöttünk 4-3-ra, sőt, Klujber átlövésével egyenlítettünk is 4-4-nél.

Ezt követően mindkét csapat sokat hibázott és már majdnem labdát szereztünk, amikor Kuczora Csenge kapott két perces kiállítást lökésért, Josidome pedig a szélről szinte azonnal büntetett. Janurik védései után Klujber egyenlíthetett volna, de az ellenfél kapusa is a pályán volt.