Románia előzetesen azzal a céllal érkezett a holland–német közös rendezésű világbajnokságra, hogy a legjobb 10 között végezzen. Természetes, hogy evés közben jön meg az étvágy, így a románok a horvátok és Japán legyőzése után már a negyeddöntőt vizionálják, ehhez pedig a magyarokat kellene legyőzniük a női kézilabda-vb-n.

Ovidiu Mihaila csapata a papírformának megfelelően a dánoktól kikapott a csoportban 39-31-re, míg a magyar csapat hibátlan teljesítménnyel jutott a középdöntőbe, ahova így két ponttal többet vitt magával, mint a nagy rivális. A románoknak csak akkor lenne reális esélyük arra, hogy a női kézilabda-vb-n a középdöntős csoport első két helyének valamelyikén végezzenek, ha nyernek ellenünk a szerda este 18.00 órakor kezdődő mérkőzésen.

Lorena Ostase szerint a románok simán nyerhetnek ellenünk a női kézilabda-vb-n
Fotó: FLAVIU BUBOI / NurPhoto

Mindkét csapat eddigi legfontosabb meccse jön a női kézilabda-vb-n

A románok kiemelik, nem ők a meccs esélyesei. A fogadóirodák szerint Magyarország sikere 1,35-1,5-ös szorzót ér, míg a románoké 4,5-szeres pénzt is fizetne a fogadóknak. 

A középdöntős csoportba Dánia és Magyarország vitte a maximális négy pontot, míg Románia és Svájc kettőt, Szenegál és Japán pont nélkül érkezett. Érdekes adat még, hogy a mieink gólkülönbsége 58-42, míg a románoké negatív, mínusz négyes.

A képlet egyértelmű, a románok akkor dolgozhatják le a kétpontos hátrányukat velünk szemben, ha ma megvernek minket. A románok útja innen könnyebb lenne, hiszen Szenegál és Svájc vár még rájuk, míg nekünk Japán és Dánia következik.

A románok emlékeztetnek, hogy a magyarok a tavalyi Eb-n bronzérmet szereztek és a románokat is megverték 37-29-re.

A Gazeta Sportulirol szerint azóta azonban sok minden megváltozott:

  • Románia jobb morállal érkezett, ugyanis a játékosok rendszeresen játszanak klubjaikban és jó formában is vannak.
  • A helyszín sem mellékes, ugyanis semlegesebb környezet várja majd a csapatokat, mint a legutóbbi meccsen. 2024 decemberében Debrecenben, 4000 magyar drukker előtt játszották a meccset, ezúttal Rotterdamban román szurkolóból sem lesz hiány keleti szomszédaink szerint.

A közelmúlt mérlege viszont nem a románok mellett szól: Románia legutóbb 2019-ben győzte le Magyarországot (28–27), azóta 4 magyar siker született.

Klujber Katrinra nagyon figyelnek majd a románok
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A románok szerint mellettünk szól az állandóság Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány személyében, és modern, gyors játékot várnak tőlünk, erős betörésekkel és kiváló átlövőkkel. Az IHF-re hivatkozva Vámos Petrát és Simon Petrát emelték ki a csapatból, valamint Klujber Katrint.

„Már beszéltem a lányokkal. Szerintem Magyarországnak nincs meg az a tavalyi hazai lelkesedése. Ez nagyon fontos tényező. Szerdán teljesen egyenlők leszünk! Meg vagyok győződve róla, és biztosan több szurkolónk lesz. Ha több szurkolónk van, akkor már nyertünk” – mondta Lorena Ostase, a csapat játékosa.

„Magyarország négy ponttal jön egy kiegyensúlyozott csoportból, és ez valamennyire jogos. Remélem, a lányok jól regenerálódnak, és legalább videón át tudjuk elemezni az ellenfelet. A felkészülés nagyon nehéz egynapos szünettel. A motiváció lesz a kulcs, hogy egyensúlyban tartsuk a csapatot. És győzzük le Magyarországot. Miért ne?” – tette fel a kérdést Ovidiu Mihaila, a román kézikapitány.

 

 

