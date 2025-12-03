Ovidiu Mihaila csapata a papírformának megfelelően a dánoktól kikapott a csoportban 39-31-re, míg a magyar csapat hibátlan teljesítménnyel jutott a középdöntőbe, ahova így két ponttal többet vitt magával, mint a nagy rivális. A románoknak csak akkor lenne reális esélyük arra, hogy a női kézilabda-vb-n a középdöntős csoport első két helyének valamelyikén végezzenek, ha nyernek ellenünk a szerda este 18.00 órakor kezdődő mérkőzésen.

Lorena Ostase szerint a románok simán nyerhetnek ellenünk a női kézilabda-vb-n

Fotó: FLAVIU BUBOI / NurPhoto

Mindkét csapat eddigi legfontosabb meccse jön a női kézilabda-vb-n

A románok kiemelik, nem ők a meccs esélyesei. A fogadóirodák szerint Magyarország sikere 1,35-1,5-ös szorzót ér, míg a románoké 4,5-szeres pénzt is fizetne a fogadóknak.

A középdöntős csoportba Dánia és Magyarország vitte a maximális négy pontot, míg Románia és Svájc kettőt, Szenegál és Japán pont nélkül érkezett. Érdekes adat még, hogy a mieink gólkülönbsége 58-42, míg a románoké negatív, mínusz négyes.

A képlet egyértelmű, a románok akkor dolgozhatják le a kétpontos hátrányukat velünk szemben, ha ma megvernek minket. A románok útja innen könnyebb lenne, hiszen Szenegál és Svájc vár még rájuk, míg nekünk Japán és Dánia következik.

A románok emlékeztetnek, hogy a magyarok a tavalyi Eb-n bronzérmet szereztek és a románokat is megverték 37-29-re.

A Gazeta Sportulirol szerint azóta azonban sok minden megváltozott:

Románia jobb morállal érkezett, ugyanis a játékosok rendszeresen játszanak klubjaikban és jó formában is vannak.

A helyszín sem mellékes, ugyanis semlegesebb környezet várja majd a csapatokat, mint a legutóbbi meccsen. 2024 decemberében Debrecenben, 4000 magyar drukker előtt játszották a meccset, ezúttal Rotterdamban román szurkolóból sem lesz hiány keleti szomszédaink szerint.

A közelmúlt mérlege viszont nem a románok mellett szól: Románia legutóbb 2019-ben győzte le Magyarországot (28–27), azóta 4 magyar siker született.

Klujber Katrinra nagyon figyelnek majd a románok

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A románok szerint mellettünk szól az állandóság Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány személyében, és modern, gyors játékot várnak tőlünk, erős betörésekkel és kiváló átlövőkkel. Az IHF-re hivatkozva Vámos Petrát és Simon Petrát emelték ki a csapatból, valamint Klujber Katrint.