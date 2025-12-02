„Az első félidő olyan volt, mintha touchdownt akartunk volna bevinni. Nem mertünk lőni, akinél a labda volt az inkább tolta a másikhoz, nem alakultak ki helyzetek. Amikor meg alakultak, akkor elkapkodtuk. A félidő végén már kezdtünk valahogy kimenni ebből a görcsösségből. Volt egy-egy jó pillanat, egy-egy védés, így sikerült zárkózni. Amit pedig a mérkőzés előtt beszéltünk az kijött, hogy fizikálisan bedaráltuk őket, és lehetett látni, hogy elfáradtak második félidőben” – mondta a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Golovin Valgyimir, aki kivételesen ki is emelt valakit a női kézilabda-vb utolsó csoportmeccse után.
„Nem szerezek kiemelni senkit, de Vámos Petra segített abban, hogy valami átbillenjen, és akkor megnyugodtunk. Petra ott már hasonlított saját magára. Ugyanolyan sebességgel tudta továbbvinni a labdát, helyzetet alakított ki. Egy kicsit már kinyílt az olló, már vezettünk két-három góllal. Utána jött Keti (Klujber Katrin), aki lőtte a gólokat. Szétosztottuk a terheket, amit nem sikerült az első félidőben. Mentálisan nagyon erősek voltak a mai nap. Van, hogy mi is elfáradunk. Vannak olyan szituációk, amit igazából megbeszéltünk, de nem működtek, de ha a lányok robotok lennének, akkor biztos, hogy megoldottak volna mindent, de emberek, az emberek szoktak hibázni. Nem is haragszom rájuk, de vannak olyan dolgok, amikre muszáj emlékezni a ötvenedik percben is” – mondta Golovin, aki arra utalt, hogy nem sikerült tartani Schmidet, aki több, mint 10 gólt lőtt ellenünk. A kapitány elárulta, az egygólos sikert is aláírta volna, hiszen vb-n harmadik meccset még nem nyert.
„Most az első emeleten vagyunk, de három emeletes a ház” – tette hozzá az M4 Sportnak adott meccs utáni értékelésben.
„Nagyon nagy koncentrációval jöttünk ki a félidőt követően. Ugyanúgy vitt minket a lendület és talán a gyors játék az, ami kicsit át tudott minket lendíteni. Ez már a harmadik meccs, de persze ez nem kifogás, ugyanúgy felkészülten jöttünk ki, de kicsit igen, nyögvenyelősebb volt ez az első félidő, de azért szerintem így, hogy egy ekkora gólkülönbséget közé tudtunk tenni, ez mindenképp pozitív. És persze az is, hogy győztesen zártuk ezt a csoportkört. Úgy mentem fel a pályára, hogy mindent megteszek a csapatért. Nem volt egyszerű, még kicsit volt bennem egy kis izgulás, de szerintem azért egész jól sikerült. Nyilván sok hibával játszottam, de tényleg próbáltam a maximumot nyújtani, és örülök, hogy tudtam segíteni a csapatnak” – mondta Csíkos Laura, aki vb-újoncként három gólt szerzett a meccsen.
„Mind a három csoportmérkőzésen ezt éreztem, hogy az elején valahogy nem jön meg az a ritmus, a játékunk, illetve a védekezésben, amit megbeszéltünk. Nagyon nem akart összeállni, úgyhogy ez ezen a mérkőzésen is látszódott. Nagyon remélem, hogy ezt itt hagyjuk, ezt az első félidőt meg az összeset, amit így kezdtünk és újult erővel megyünk tovább. Valamiért nekem sem ment az első félidő, nem tudtam túljutni a kapuson fejben, Sajnos ez ma így alakult, de én nagyon remélem, hogy tényleg most már olyan mérkőzések jönnek, ami azért ennél sokkal keményebb lesz, és nem is követhetjük el ezt a hibát, hiszen ha egy erősebb ellenféllel így kezdünk, nem biztos, hogy be tudtuk volna hozni” – mondta Klujber, aki szerint vége a könnyű meccseknek.
„Nehéz lesz már mindegyik mérkőzés, de azt gondolom, hogy itt a második félidőben csináltunk szép dolgokat, illetve védekezésben is azért összeállt a csapat, még ha nem is a beálló körül. Nem lesz egy mérkőzés sem könnyű, de erősnek kell lennünk hátul és okosnak támadásban és a kapusokon pedig fejben túljutni” – tette hozzá a svájciak ellen hat gólt szerző Klujber.
„Az első félidő nem úgy alakult, ahogy előzetesen készültünk. Rossz volt látni, hogy egygólos hátrányban megyünk a szünetre, és teljesen új arcunkat kellett mutatnunk a második játékrészre, hogy le tudjuk győzni Svájcot. Azt éreztem, hogy nagyon magabiztosan kezdtek, és ezzel talán meg is leptek minket, mert magunkon azt láttam, hogy talán nem voltunk annyira lelkesek, mint ők. A mérkőzés során ahogy jöttek a góljaink, egy kicsit magabiztosabbá váltunk, és a második félidő elején tudtunk is fordítani. Örülök, hogy onnantól viszonylag sok gólt közé tudtunk tenni a végére" – mondta az MTI-nek Márton Gréta.
Hozzátette: jó volt látni, hogy mélyről is vissza tudtak kapaszkodni, ez mutatja a csapat erejét, viszont nagyon nagy tanulság is egyben ez a találkozó, hogy nem szabad a következő ellenfeleket ennyire elengedni, mert megeshet, hogy utána nem tudnak majd visszazárkózni.
Márton elmondta, a beálló körüli védekezésen kell a legtöbbet javítaniuk, és bízik benne, hogy ha ez sikerül, akkor a kapusaiknak is többet tudnak segíteni.
A magyar együttes Szenegál, Irán és Svájc legyőzésével, százszázalékos teljesítménnyel zárta a csoportkört, és a maximális négy pontot viszi magával a rotterdami középdöntőbe, ahol szerdán Románia ellen kezdi szereplését. Márton Gréta szerint két nap múlva mindenféleképpen egy teljesen más, agresszív magyar válogatottra lesz szükség, amely csúszik-mászik minden labdáért, mert "nekünk mindig az az erősségünk, hogy nem egyénileg, hanem csapatként vagyunk nagyon jók".
A Svájc elleni sikerrel százszázalékos maradt a magyar csapat, amely a csoportkörből maximálisan továbbvihető négy ponttal a birtokában költözhet át Rotterdamba, amely nem csupán a középdöntős hatosának ad otthont, hanem amennyiben ezt sikerrel veszi, a torna végjátékát is itt töltheti Golovin Vlagyimir együttese. A magyar válogatott tehát elköszön 's-Hertogenboschtól, a vb azonban nem: a csoportkör keddi lezárultát követően itt rendezik az alsóházi Elnök Kupa küzdelmeit.
Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott a román csapat ellen kezdi meg középdöntős szereplését szerdán Rotterdamban. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese - amely a csoportkörben Szenegált 26-17-re, Iránt 47-13-ra, míg Svájcot 32-25-re győzte le, négy pontot visz magával a következő szakaszba, amely során pénteken a japánokkal találkozik, majd vasárnap az ugyancsak csoportgyőztesként érkező dánok ellen zárja a középdöntő küzdelmeit. A negyeddöntőbe az első két helyezett jut, a magyar szövetség célkitűzése a legjobb hatba kerülés.
- A középdöntő I. csoportjának állása: 1. Dánia 4 pont (75-50), 2. Magyarország 4 (58-42), 3. Románia 2 (62-66), 4. Svájc 2 (50-56), 5. Szenegál 0 (41-51), 6. Japán 0 (46-67)