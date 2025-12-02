„Az első félidő olyan volt, mintha touchdownt akartunk volna bevinni. Nem mertünk lőni, akinél a labda volt az inkább tolta a másikhoz, nem alakultak ki helyzetek. Amikor meg alakultak, akkor elkapkodtuk. A félidő végén már kezdtünk valahogy kimenni ebből a görcsösségből. Volt egy-egy jó pillanat, egy-egy védés, így sikerült zárkózni. Amit pedig a mérkőzés előtt beszéltünk az kijött, hogy fizikálisan bedaráltuk őket, és lehetett látni, hogy elfáradtak második félidőben” – mondta a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Golovin Valgyimir, aki kivételesen ki is emelt valakit a női kézilabda-vb utolsó csoportmeccse után.

A női kézilabda-vb csoportköre után költözik a magyar csapat

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Maximális pontszámot viszünk tovább a női kézilabda-vb-n

„Nem szerezek kiemelni senkit, de Vámos Petra segített abban, hogy valami átbillenjen, és akkor megnyugodtunk. Petra ott már hasonlított saját magára. Ugyanolyan sebességgel tudta továbbvinni a labdát, helyzetet alakított ki. Egy kicsit már kinyílt az olló, már vezettünk két-három góllal. Utána jött Keti (Klujber Katrin), aki lőtte a gólokat. Szétosztottuk a terheket, amit nem sikerült az első félidőben. Mentálisan nagyon erősek voltak a mai nap. Van, hogy mi is elfáradunk. Vannak olyan szituációk, amit igazából megbeszéltünk, de nem működtek, de ha a lányok robotok lennének, akkor biztos, hogy megoldottak volna mindent, de emberek, az emberek szoktak hibázni. Nem is haragszom rájuk, de vannak olyan dolgok, amikre muszáj emlékezni a ötvenedik percben is” – mondta Golovin, aki arra utalt, hogy nem sikerült tartani Schmidet, aki több, mint 10 gólt lőtt ellenünk. A kapitány elárulta, az egygólos sikert is aláírta volna, hiszen vb-n harmadik meccset még nem nyert.

„Most az első emeleten vagyunk, de három emeletes a ház” – tette hozzá az M4 Sportnak adott meccs utáni értékelésben.

Vámos Petra hatalmasat küzdött

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

„Nagyon nagy koncentrációval jöttünk ki a félidőt követően. Ugyanúgy vitt minket a lendület és talán a gyors játék az, ami kicsit át tudott minket lendíteni. Ez már a harmadik meccs, de persze ez nem kifogás, ugyanúgy felkészülten jöttünk ki, de kicsit igen, nyögvenyelősebb volt ez az első félidő, de azért szerintem így, hogy egy ekkora gólkülönbséget közé tudtunk tenni, ez mindenképp pozitív. És persze az is, hogy győztesen zártuk ezt a csoportkört. Úgy mentem fel a pályára, hogy mindent megteszek a csapatért. Nem volt egyszerű, még kicsit volt bennem egy kis izgulás, de szerintem azért egész jól sikerült. Nyilván sok hibával játszottam, de tényleg próbáltam a maximumot nyújtani, és örülök, hogy tudtam segíteni a csapatnak” – mondta Csíkos Laura, aki vb-újoncként három gólt szerzett a meccsen.