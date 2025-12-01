A magyar női kézilabda-válogatott a Szenegál és Irán elleni sima sikerek után a csoportkör legnehezebb meccsére készült Svájc ellen. A csapatból ezúttal Grosch Vivien és Bukovszky Anna maradt ki, így készültünk a női kézilabda-vb eddigi legnehezebb meccsére, ami nem kezdődött jól.
Első félidő
A meccs rögtön Szemerey Zsófi nagy védésével kezdődött, majd Kuczora Csenge talált be. Ekor még nem gondoltuk, hogy az első félidőben később már nem is fogunk vezetni.
Gyorsan fordítottak a svájciak, de Tóvízi Petra egyenlített. Ezt követően nagy rohanásba kezdett Svájc, amely 5-2-re ellépett, sőt, Szemerey több nagy védéssel tartotta a közte hármat, míg a túloldalon Lea Schüpbach védett minden nagy helyzetet.
A 8. percben néggyel ment már Svájc, de Márton Gréta gyorsan válaszolt, majd Falusi-Udvardi Laura szélről lőtt góljával kettőre jöttünk vissza. Tabea Schmid hetesből, majd akcióból is gólt lőtt, 10 perc alatt lőtt négyet, pedig tudtuk, hogy rá kell nagyon figyelni. A két gólja között szerencsére Tóvízi is betalált, így 8-5 volt oda, de Daphne Gautschi gólja után Golovin Vlagyimir már időt kért.
A magyar kapitány szerint semmi sem úgy működött, ahogy azt megbeszéltük.
A folytatásban Schmid csapott Vámos Petra arcába, amiért ki kellett mennie két percre, de Schüpbach továbbra is mindent védett.
Albek Anna szerencsére két gyors góllal szállt be, miközben Szemerey védett. Ezt követően a svájciak legjobbja, Schmid kapta meg második kettő percét, majd Tóvízi góljával visszajöttünk egyre, ekkor már Svájc kért időt.
A folytatásban kétszer is az üres kapu mellé céloztunk, de egyenlítés helyett Albek kapott kétperces kiállítást, amit Melanie Felber szinte azonnal góllal büntetett. Márton hátrányból is gólt szerzett, majd Szemerey védett, de Felber megint gólt szerzett, ráadásul Csíkos Lucát is kiküldték két percre.
Schmid ötödik góljával megint három volt közte és Felber is büntetett, majd Klujber Katrin a szélről szépített, majd Albek is betalált, sőt, Vámos Petre hetest és kiállítást harcolt ki. Simon Petra be is lőtte, megint feljöttünk egy gólra, majd Falusi-Udvardi góljával már 13-13 volt az állás.
Coker hatalmas góllal vette vissza a vezetést, így félidőben 14-13 volt Svájcnak.
Második félidő
A második félidőben Schmidé volt az első gól, amire Klujber válaszolt azonnal, de Schmid hetesből is gólt szerzett. Érdekesség, hogy Schmid Szenegál és Irán ellen is csak öt gólt szerzett, ez pedig már a hetedik gólja volt.
Vámos és Csíkos góljaival egyenlítettünk, de a vezetést megint Svájc vette vissza, Felber lőtt lerohanásos gólt.
Vámos megint egyenlített, majd az ő góljával másodszor is vezettünk a meccsen, 18-17-nél, majd Hársfalvi Júlia gólja után időt is kértek a svájciak. Gautschi góljára Csíkos és Hársfalvi válaszolt, ekkor már 21-18 volt ide.
Klujber két góljával kezdtük az utolsó 15 percet, majd Csíkos és Vámos góljával már egy 9-1-es rohanásban voltunk és 25-18-ra vezettünk, amikor Golovin időt kért.
Svájc egy hetessel törte meg a gólcsendjét, majd Schmid góljával ötre jöttek vissza, az időkérés kicsit minket tört meg, de Hársfalvi újra megnyugtatta a csapatot.
Schmid kilencedik gólja után Klujber lőtte meg az ötödiket, majd a svájci eljutott 10 gólig is…
Klujber és Bordás góljaira az utolsó öt percen belül még Schmid válaszolt, majd Simon kínaizott Klujber passza után, ez volt a 30. gólunk. Schmidnek „beengedtük” a 12. gólját is.
A hajrában még Szemerey védte Schmid hetesét, de részünkről Falusi-Udvardi két gólja zárta le a meccset, így 32-25-re nyertünk, és négy pontot viszünk csoportelsőként a középdöntőebe, ahol szerdán Románia lesz az első ellenfelünk.
Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott tehát a román csapat ellen kezdi meg középdöntős szereplését szerdán Rotterdamban. Golovin Vlagyimir csapata négy pontot visz magával a következő szakaszba, amely során pénteken a japánokkal találkozik, majd vasárnap az ugyancsak csoportgyőztesként érkező dánok ellen zárja a középdöntő küzdelmeit.
A negyeddöntőbe az első két helyezett jut, a magyar szövetség célkitűzése a legjobb hatba kerülés.
- A középdöntő I. csoportjának állása: 1. Dánia 4 pont (75-50), 2. Magyarország 4 (58-42), 3. Románia 2 (62-66), 4. Svájc 2 (50-56), 5. Szenegál 0 (41-51), 6. Japán 0 (46-67)
Magyarország-Svájc 32-25 (13-14)
's-Hertogenbosch, v.: B. Correa, R. Correa (brazilok)
lövések/gólok: 54/32, illetve 44/25
gólok hétméteresből: 1/1, illetve 4/3
kiállítások: 4, illetve 6 perc
Magyarország: Szemerey - Falusi-Udvardi 4, Vámos 4, Papp, Tóvizi 3, Kuczora 1, Márton 2, cserék: Klujber 6, Albek 3, Simon 2, Bordás 1, Csíkos 3, Hársfalvi 3, Janurik