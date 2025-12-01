A magyar női kézilabda-válogatott a Szenegál és Irán elleni sima sikerek után a csoportkör legnehezebb meccsére készült Svájc ellen. A csapatból ezúttal Grosch Vivien és Bukovszky Anna maradt ki, így készültünk a női kézilabda-vb eddigi legnehezebb meccsére, ami nem kezdődött jól.

Nehezen indult, de végül simán nyertünk Svájc elleni a női kézilabda-vb-n

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Első félidő

A meccs rögtön Szemerey Zsófi nagy védésével kezdődött, majd Kuczora Csenge talált be. Ekor még nem gondoltuk, hogy az első félidőben később már nem is fogunk vezetni.

Gyorsan fordítottak a svájciak, de Tóvízi Petra egyenlített. Ezt követően nagy rohanásba kezdett Svájc, amely 5-2-re ellépett, sőt, Szemerey több nagy védéssel tartotta a közte hármat, míg a túloldalon Lea Schüpbach védett minden nagy helyzetet.

A 8. percben néggyel ment már Svájc, de Márton Gréta gyorsan válaszolt, majd Falusi-Udvardi Laura szélről lőtt góljával kettőre jöttünk vissza. Tabea Schmid hetesből, majd akcióból is gólt lőtt, 10 perc alatt lőtt négyet, pedig tudtuk, hogy rá kell nagyon figyelni. A két gólja között szerencsére Tóvízi is betalált, így 8-5 volt oda, de Daphne Gautschi gólja után Golovin Vlagyimir már időt kért.

A magyar kapitány szerint semmi sem úgy működött, ahogy azt megbeszéltük.

A folytatásban Schmid csapott Vámos Petra arcába, amiért ki kellett mennie két percre, de Schüpbach továbbra is mindent védett.

Vámos Petra kemény védelmet kapott

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Albek Anna szerencsére két gyors góllal szállt be, miközben Szemerey védett. Ezt követően a svájciak legjobbja, Schmid kapta meg második kettő percét, majd Tóvízi góljával visszajöttünk egyre, ekkor már Svájc kért időt.

A folytatásban kétszer is az üres kapu mellé céloztunk, de egyenlítés helyett Albek kapott kétperces kiállítást, amit Melanie Felber szinte azonnal góllal büntetett. Márton hátrányból is gólt szerzett, majd Szemerey védett, de Felber megint gólt szerzett, ráadásul Csíkos Lucát is kiküldték két percre.

Schmid ötödik góljával megint három volt közte és Felber is büntetett, majd Klujber Katrin a szélről szépített, majd Albek is betalált, sőt, Vámos Petre hetest és kiállítást harcolt ki. Simon Petra be is lőtte, megint feljöttünk egy gólra, majd Falusi-Udvardi góljával már 13-13 volt az állás.