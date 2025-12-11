A tavaly Európa-bajnoki bronzérem után sokan bíztak benne, hogy a magyar női kézilabda-válogatott a vb-n is bejuthat a legjobb négy közé. A kézilabda Európa-központú, a női kézilabda-vb elődöntőjében valóban csak az öreg kontinens képviselteti magát, ám Magyarország nincs a legjobb négy között. A nemzetközi szaksajtó várakozása reális volt.

A női kézilabda-vb-n a negyeddöntő jelentette a végállomást, reális a magyar válogatott hetedik helye

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A világbajnokság rajtja előtt sokan talán kissé dacosan vették tudomásul, hogy a magyar válogatottat csupán a hetedik helyre sorolta a nemzetközi szaksajtó a vb csapatai között, ám végül pont itt végzett Golovin Vlagyimir csapata.

Női kézilabda-vb: reális helyén a magyar válogatott

A torna során látottak pedig a végeredményen túl is nehéz lenne azzal vitatkozni, hogy a nemzetközi szaksajtó reálisan látta a magyarok helyét.

Sőt, inkább még azt mondhatjuk: kedvező volt a sorsolásunk, hiszen a mi águnk az egyetlen, amelyről egy csapat sem jutott be az elődöntőbe, miután a dánok kikaptak a franciáktól.

Teljesen azért a szakértők sem találták el, hogy mi fog történni a világbajnokságon: a végül csak 15. helyen zárt Svédországot a mieink elé helyezték a torna előtt.