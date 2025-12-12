A holland válogatott péntek este a világbajnokság egyik legnagyobb esélyese, Norvégia ellen lép pályára. Kemény mérkőzésre van kilátás, különösen Katrine Lunde kapus jelenléte miatt. A 45 éves kézilabdaikon még mindig a világ legjobbjai közé tartozik. A holland rangidős sztárok, Estavana Polman és Lois Abbingh pontosan tudják, milyen kvalitásai vannak, ezért abban reménykednek, hogy ezúttal rossz napot fog ki a női kézilabda-vb eddigi legfontosabb meccsén.

A női kézilabda-vb előtt is Norvágia számított a torna nagy esélyesének

Fotó: SASCHA SCHUERMANN / AFP

A női kézilabda-vb slágermeccse jön

Lunde 2002 óta áll a kapuban, és olyan eredménylistával rendelkezik, amelyet felsorolni is nehéz. Klubszinten többször nyert Bajnokok Ligáját, a Győrrel is, valamint a norvég válogatottal kétszeres világbajnok, háromszoros olimpiai bajnok, hétszeres Európa-bajnok.

A mostani világbajnokságon Norvégia eddig mindössze 131 gólt kapott. Lunde 116 lövésből 63-at védett, míg a nála tizenhat évvel fiatalabb Eli Marie Raasok is remekel: 107 lövésből 48 védése van.

„Évek óta viccelődünk azon, hogy jobb lenne, ha visszavonulna, mert akkor talán könnyebb dolgunk lenne” – nevetett a holland csapatkapitány Lois Abbingh a dán TV2-nek adott interjúban. Abbingh, aki komoly fájdalmakkal játszik a vb-n, a torna után visszavonul a válogatottól.

„Ő egyszerűen a legjobb, egy legenda” – mondta Estavana Polman. „Ahogy ebben a korban ilyen fitt… Úgy teljesít, mint egy őrült. Pénteken játszunk ellenük, remélem, rosszul alszik majd” – tette hozzá széles mosollyal még a csütörtöki interjún.

Azt nem tudni kell-e extra motivácció Lunde számára az utolsó nagy világversenyén, de ha igen, akkor ez arra mindenképp jó lehet.

Női kézilabda-vb, elődöntők

(Rotterdam, Ahoy Aréna):

• Franciaország–Németország 17.45

• Norvégia–Hollandia 20.45

A magyar válogatott a hetedik helyen zárta a világbajnokságot.