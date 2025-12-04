A női kézilabda-vb előtt a tavaly az olimpián és az Európa-bajnokságon is győztes Norvégia volt a legnagyobb esélyes, a norvégok viszont próbálták ledobni maguktól az esélyesség terhét, és inkább Dánia erősségeit emelték ki a torna előtt. Johnny Wojciech Kokborg a dán BT szakértője most visszaadta a kölcsönt, az oldal viszont a magyar válogatottról teljesen megfeledkezett.

A norvégok esélyt sem adtak a svédeknek, egy dán szakértő szerint ez a női kézilabda-vb-n minden ellenféllel szemben igaz lesz

Fotó: IHF

A szakértő azután szólalt meg, hogy Norvégia súlyos, 39-26-os pofont osztott ki Svédországnak.

Női kézilabda-vb: Norvégia aranyérme már biztos?

– Amikor este leteszem a párnára a fejem, előbb megnézem, hogy nincs-e egy norvég válogatott játékos az egy alatt – jellemezte furcsán Kokborg, mennyire félelmetes Norvégia, amelyről nem túloz a szakértő, amikor azt mondja: szétszedte Svédországot.

A norvégok őrülten erősek, ahogy várni lehetett. Gratulálok az aranyhoz Norvégia

– üzent Kokborg.

A dán lap emlékeztet, hogy Norvégia és Dánia is hibátlan mérleggel áll a középdöntős csoportjában, így csak a döntőben találkozhatnak. Arról egy szó sem esik, hogy a dánok máris a norvégok ágára kerülhetnének, ha vasárnap kikapnak a szintén százszázalékos magyar válogatottól.