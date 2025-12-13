Norvégia tovább menetel a női kézilabda-vb-n. Ole Gustav Gjekstad válogatottja a pénteki elődöntőben tíz góllal, 35-25-re legyőzte a társházigazda, a negyeddöntőben a mieinket kiejtő Hollandiát. Azt hinnénk, hogy a döntőbe jutás után hatalmas lenne az öröm a norvégoknál, de ez nem így van. A skandináv csapat a tornán már nem először a játékvezetőkre akadt ki.

Norvégia könnyedén jutott be a vasárnapi döntőbe a női kézilabda-vb-n

Fotó: JOHN THYS / AFP

Megy az üzengetés a norvégok és az IHF között

A Magyar Nemzet írta meg, hogy a norvég sajtó és a játékosok is a játékvezetőket kritizálták.

Először még csak általánosságban, a szövetségi kapitány szerint a játékvezetők egy része teljesen képzetlen, ez pedig veszélybe sodorja a norvég játékosok egészségét.

Minderre persze a Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) is reagált, akik kikérik maguknak, hogy a bírók ne vigyáznának kellőképpen a játékosok testi épségére. Az IHF ugyanakkor nem érti a norvégok problémáit, már csak azért sem, mert az északi ország hivatalos jelzést nem küldött szövetségnek.

Női kézilabda-vb: a hollandok elleni elődöntő volt az utolsó csepp a pohárban

Aztán a pénteki, hollandok elleni vb-elődöntő után tovább folytatódott az üzengetés. A norvégok a dán játékvezetőket kritizálták a mérkőzés után, mondván a bíráskodás nem éppen volt pártatlan. Ismerősen csenghet mindez nekünk, hiszen szerdán a magyar válogatott a hollandok elleni kiesés után tette szóvá a játékvezetők kifogásolható teljesítményét.

A norvégok sztárja, Nora Mörk a vegyes zónában az értékelésében külön kitért a játékvezetőkre.

Úgy gondolom, hogy bizonyos helyzetekben nagyon elfogultak voltak. Sok kemény párharc volt középen, és sok esetben néma maradt a síp. Például az átlövőnk, Thale Rushfeldt Deila körül úgy lógtak, mint egy zsák krumpli, mégsem fújtak semmit. Meglepő volt ez nekünk.

A korábbi győri szavaival pedig a csapat legjobbja, a pénteken tíz gólig jutó Henny Reistad is egyetértett, ugyanakkor az Esbjerg játékosa inkább diplomatikusan fogalmazott, mondván ritkán van olyan, hogy minden bírói döntéssel egyetért.

Vasárnap 17.30-kor rendezik a világbajnoki döntőt, ahol az eddig két hibátlan csapat, Norvégia és Németország találkozik Rotterdamban.