Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Ukrajna brutális csapást mért Oroszországra - videón a pusztítás

Gyász

Meghalt a Ponyvaregény sztárja 

Link másolása
Vágólapra másolva!
Norvégia pénteken tíz góllal, 35-25-re kiütötte Hollandiát a női kézilabda-vb elődöntőjében. A skandináv válogatottnál azonban a győzelem ellenére kritikusok voltak a játékosok a játékvezetők teljesítményével. Szerintük a hazai pályán játszó hollandoknak fújtak a dán bírók.

Norvégia tovább menetel a női kézilabda-vb-n. Ole Gustav Gjekstad válogatottja a pénteki elődöntőben tíz góllal, 35-25-re legyőzte a társházigazda, a negyeddöntőben a mieinket kiejtő Hollandiát. Azt hinnénk, hogy a döntőbe jutás után hatalmas lenne az öröm a norvégoknál, de ez nem így van. A skandináv csapat a tornán már nem először a játékvezetőkre akadt ki. 

Norvégia könnyedén jutott be a vasárnapi döntőbe a női kézilabda-vb-n
Norvégia könnyedén jutott be a vasárnapi döntőbe a női kézilabda-vb-n
Fotó: JOHN THYS / AFP

Megy az üzengetés a norvégok és az IHF között

A Magyar Nemzet írta meg, hogy a norvég sajtó és a játékosok is a játékvezetőket kritizálták. 

Először még csak általánosságban, a szövetségi kapitány szerint a játékvezetők egy része teljesen képzetlen, ez pedig veszélybe sodorja a norvég játékosok egészségét. 

Minderre persze a Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) is reagált, akik kikérik maguknak, hogy a bírók ne vigyáznának kellőképpen a játékosok testi épségére. Az IHF ugyanakkor nem érti a norvégok problémáit, már csak azért sem, mert az északi ország hivatalos jelzést nem küldött szövetségnek.

Női kézilabda-vb: a hollandok elleni elődöntő volt az utolsó csepp a pohárban

Aztán a pénteki, hollandok elleni vb-elődöntő után tovább folytatódott az üzengetés. A norvégok a dán játékvezetőket kritizálták a mérkőzés után, mondván a bíráskodás nem éppen volt pártatlan. Ismerősen csenghet mindez nekünk, hiszen szerdán a magyar válogatott a hollandok elleni kiesés után tette szóvá a játékvezetők kifogásolható teljesítményét

A norvégok sztárja, Nora Mörk a vegyes zónában az értékelésében külön kitért a játékvezetőkre.

Úgy gondolom, hogy bizonyos helyzetekben nagyon elfogultak voltak. Sok kemény párharc volt középen, és sok esetben néma maradt a síp. Például az átlövőnk, Thale Rushfeldt Deila körül úgy lógtak, mint egy zsák krumpli, mégsem fújtak semmit. Meglepő volt ez nekünk.

A korábbi győri szavaival pedig a csapat legjobbja, a pénteken tíz gólig jutó Henny Reistad is egyetértett, ugyanakkor az Esbjerg játékosa inkább diplomatikusan fogalmazott, mondván ritkán van olyan, hogy minden bírói döntéssel egyetért. 

Vasárnap 17.30-kor rendezik a világbajnoki döntőt, ahol az eddig két hibátlan csapat, Norvégia és Németország találkozik Rotterdamban. 

A norvégok legjobbja elmondta, hazudott a hollandok elleni elődöntő előtt
A norvégok legendáját piszkálják a hollandok, könnyen visszaüthet a női kézi-vb elődöntője előtt
Itt a női kézilabda-vb legnagyobb meglepetése!
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!