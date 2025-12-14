A norvég válogatottnak eddig a legszorosabb mérkőzése is kilencgólos győzelemmel zárult a női kézilabda-vb-n, vasárnap 17.30-tól azonban az eddig szintén százszázalékos Németország lesz az olimpiai és Európa-bajnok skandinávok ellenfele. A németek 1993 után másodszor jutottak be a világbajnoki döntőbe, akkor meg is nyerték azt – Norvégia eközben a tizedik vb-döntőjére készül. A favorit norvégok jelen állás szerint a gólkirályi címről és a leghatékonyabb kapus címéről is lemaradnak, utóbbi esetben Katrine Lunde egy magyar játékos miatt sem lehet az.

Katrine Lunde szenzációsan véd a női kézilabda-vb-n, de Bukovszky Anna hatékonyabb volt nála

Fotó: Sameer Al-Doumy/AFP

Lunde helyett Bukovszky lehet a női kézilabda-vb legjobb kapusa

A visszavonulását a torna előtt bejelentő, majd a napokban visszakozó 45 éves Lunde eddig majdnem ötvenszázalékos teljesítménnyel védett a világbajnokságon, ám szinte elképzelhetetlen, hogy ő legyen a vb leghatékonyabb kapusa. Ketten állnak előtte a rangsorban: a honfitárs June Krogh 53, míg

a magyar Bukovszky Anna 56 százalékkal védett a tornán, és az Esztergom hálóőrét már aligha lehet megelőzni ezen a listán.

A norvégok emellett a gólkirályi címről is lemaradhatnak, jelenleg ugyanis az éllovas kubai Lorena Téllez 54 találattal áll az élen, és reálisan csak Henny Reistad (50) és a német Antje Döll (48) előzheti őt meg – itt már jóval elképzelhetőbb, hogy az elmúlt két év legjobb női kézilabdázójának megválasztott Reistad révén norvég játékos zár az élen.

A németek hisznek a vb-trófeában

A szombati szabadnapot a vb korábbi szakaszában társházigazda Németország játékosai egy holland graffitiművésszel együtt is töltötték, több kézilabdázó maga is alkotott a festékszórókkal. Szinte mindenki a döntős szereplésükkel kapcsolatos képet örökített meg, Alina Grijseels pedig ennél is messzebbre ment: a világbajnoki trófeát készítette el, amivel aztán a németek boldogan pózoltak. A papírforma alapján ennél közelebb nem is kerülnek a valódi kupához, de a címvédő Franciaország elleni bravúrgyőzelem után ez sem elképzelhetetlen tőlük.

Norvégia a világbajnokságok történetében hetedik alkalommal csap össze Németországgal – az eddigi hat mérkőzés mindegyikét a skandináv csapat nyerte.