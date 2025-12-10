A dánok a mieinket megelőzve végeztek a középdöntős csoport élén, míg a franciák a hollandok elleni vereséggel kapták maguknak a dánokat helyettünk, de utólag mindkét csapat így járt a legjobban a női kézilabda-vb folytatásában.

A dánok csak szenvedtek a női kézilabda-vb negyeddöntőjében a franciák ellen

Ez a négy csapat maradt talpon a női kézilabda-vb-n

A legjobb négy között német-francia és holland-norvég elődöntőket rendeznek majd. A francia válogatott 31-26-ra múlta felül a dán csapatot a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság utolsó negyeddöntőjében, szerdán és lesz a társházigazda németek ellenfele a legjobb négy között.

Az Eb-ezüst-, olimpiai és világbajnoki bronzérmes dán, illetve a címvédő és ötkarikás ezüstérmes francia együttes rotterdami összecsapására a nézőtér harmada telt meg - írja az MTI.

A franciák tíz perc alatt négy találattal elhúztak (7-3), a játék képét pedig jól jellemezte, hogy amelyik lövés kaput talált, abból gól is lett, majdnem 17 percet kellett várni az első védésre. A dánok 9-8-ig tudtak közelíteni, ezt követően viszont megrázta magát a címvédő és egy 3-0-s periódussal megalapozva a szünetig öt találatra növelte előnyét.

A második félidőben két találatra (19-17) tudott felzárkózni Dánia, innen egy újabb háromgólos sorozattal megint ellépett a címvédő. A különbség ezt követően is hullámzott, ám igazán veszélyes közelségbe nem tudtak kerülni a dánok, és bár az utolsó percekben is küzdöttek, csak a különbség tartására futotta erejükből. A francia szurkolók már a találkozó utolsó percében rázendítettek a Marseillaise-re.

A Bajnokok Ligája-címvédő Győr kapusa, Hatadou Sako kilenc védéssel zárt, a debreceni Alicia Toublanc mindhárom lövését értékesítette, a Ferencvárost erősítő Orlane Kanor nem talált be, a már magyar állampolgársággal is rendelkező esztergomi Emma Jacques ezúttal nem volt keretben.

A skandinávoknál a győri Kristina Jörgensen a mezőny legeredményesebbjeként 11, míg Helena Elver egy góllal zárt.

A találkozót Altmár Kristóf és Horváth Márton vezette, a magyar játékvezetői párosnak ez a hatodik találkozója volt a tornán.