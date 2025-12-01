A női kézilabda-vb F csoportjában elsőként a lengyel és a tunéziai együttes csapott össze a vasárnapi játéknapon a hollandiai 's-Hertogenboschban, itt szerepel a magyar válogatott is a B jelű négyesben. A félidőben még döntetlen volt az állás, ám ezután Lengyelország ellépett, és végül 29-26-ra győzött, amely továbbjutást is ért.

A vasárnap ijesztő sérülést szenvedett Mouna Jlezi már tíz éve is részt vett a tunéziai válogatottal a női kézilabda-vb-n

Eszméletvesztés a női kézilabda-vb-n

A mérkőzés krónikájához hozzátartozik, hogy másfél perccel a vége előtt a Mouna Jlezi elleni szabálytalanságért a lengyel Natalia Pankowska piros lapot kapott, a játékvezetők pedig az ezen a világbajnokságon bemutatkozó bírói mikrofonrendszer segítségével a helyszínen tartózkodók és a televíziót nézőknek is elmagyarázták döntésüket.

A tunéziai beálló velőtrázó sikoltozás után elterült a földön, majd az eszméletét is elvesztette.

Több orvos rohant be a 34 éves játékoshoz a pályára, az ápolás közben pedig visszanyerte az eszméletét, mielőtt hordágyon levitték a pályáról.

A tunéziai csapat egyik képviselője később elárulta, hogy Mouna Jlezi nyaksérülést szenvedett, de az állapota stabil, a körülményekhez képest pedig jól van.

Kedden Tunézia Kína ellen csap össze a továbbjutásért, a lengyelek pedig a franciákkal vívnak meg a csoportelsőségért.