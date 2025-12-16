Az adásból kiderül, miét jár ennyivel a világ előtt a norvég válogatott, melyet minden más csapat el akart kerülni és azt is, jó-e nekünk, hogy ennyien kéziznek az NB I-ben a világ legjobb játékosai közül. A legfontosabb kérdés azonban a női kézilabda-vb után az, hogy hol van a helye ennek a magyar csapatnak.

Golovin Vlagyimir és csapata a női kézilabda-vb-n

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A hetedik hely a magyar válogatottnak a női kézilabda-vb-n csalódás vagy realitás?

„Talán csalódottak vagyunk az utolsó meccs miatt, de semmiképpen nem okoztunk csalódást. Nagyon jó arcunkat is mutattuk, de megmutattuk ezen a vb-n a kevésbé jó arcunkat is. Azt érzem, hogy nagyon sokat fogunk profitálni ebből a világbajnokságból, és tényleg vannak olyan dolgok, amiket magunkkal tudunk vinni” – mondta Konkoly Csaba, aki szerint megmutattuk, hogy nem hazai pályán is számolni kell velünk.

Az elmúlt tíz világbajnokság legjobb szereplését produkálta a magyar csapat a hetedik hellyel. Azon a bizonyos tizenegyediken 2005-ben bronzérmesek voltak Görbicz Anitáék, akinek azóta is keressük az utódját.

„Nem biztos, hogy nagyon precízen kellene pont őket keresni, és ezt szerintem a norvégok sem így csinálják. Pozíciókban gondolkodnak, posztokban gondolkodnak és arra keresik a következő darabot – mondta Konkoly Csaba.

A kérdés az, hogy merre indul majd el a magyar csapat.

