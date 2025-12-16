Live
A Szpíker Korner legújabb adásában P. Fülöp Gábor Konkoly Csabával, a Vasas felnőtt csapatának vezetőedzőjével, utánpótlás-szakmai igazgatóval, valamint Kibédi Péterrel beszélgetett. A téma nem lehetett más, mint a nemrég véget ért női kézilabda-vb, melyen a magyar csapat a hetedik helyet szerezte meg.

Az adásból kiderül, miét jár ennyivel a világ előtt a norvég válogatott, melyet minden más csapat el akart kerülni és azt is, jó-e nekünk, hogy ennyien kéziznek az NB I-ben a világ legjobb játékosai közül. A legfontosabb kérdés azonban a női kézilabda-vb után az, hogy hol van a helye ennek a magyar csapatnak.

Golovin Vlagyimir és csapata a női kézilabda-vb-n
Golovin Vlagyimir és csapata a női kézilabda-vb-n
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A hetedik hely a magyar válogatottnak a női kézilabda-vb-n csalódás vagy realitás? 

„Talán csalódottak vagyunk az utolsó meccs miatt, de semmiképpen nem okoztunk csalódást. Nagyon jó arcunkat is mutattuk, de megmutattuk ezen a vb-n a kevésbé jó arcunkat is. Azt érzem, hogy nagyon sokat fogunk profitálni ebből a világbajnokságból, és tényleg vannak olyan dolgok, amiket magunkkal tudunk vinni” – mondta Konkoly Csaba, aki szerint megmutattuk, hogy nem hazai pályán is számolni kell velünk. 

Az elmúlt tíz világbajnokság legjobb szereplését produkálta a magyar csapat a hetedik hellyel. Azon a bizonyos tizenegyediken 2005-ben bronzérmesek voltak Görbicz Anitáék, akinek azóta is keressük az utódját.

„Nem biztos, hogy nagyon precízen kellene pont őket keresni, és ezt szerintem a norvégok sem így csinálják. Pozíciókban gondolkodnak, posztokban gondolkodnak és arra keresik a következő darabot – mondta Konkoly Csaba.

A kérdés az, hogy merre indul majd el a magyar csapat.

A Szpíker Korner korábbi adásait ITT nézheti meg.

 

 

