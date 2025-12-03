Nora Mörköt nem kell bemutatni a magyar kézilabda-szurkolóknak. A norvég jobbátlövő 2016 és 2019 között három idényt húzott le Győrben, többek között részese volt az ETO ezen idő alatt szerzett három (2017, 2018, 2018) Bajnokok Ligája-sikerének.

Nora Mörk, a kislánya, Tyra és a párja, Jerry Tollbring. Édesanyaként teljesít világklasszis szinte a norvég válogatottban a női kézilabda-vb-n Fotó: Instagram / noramrk_9

A sikerek mellett súlyos sérülésekkel is tarkított pályafutását azóta is figyelemmel követik Magyarországon, így arról is jelent meg hír, amikor idén májusban megszületett Nora Mörk és a párja, a szintén kézilabdázó, svéd Jerry Tollbring kislánya, Tyra.

Éppen ezért sokáig kérdéses volt, hogy a még ma is roppant dinamikus norvég klasszis szerepelhet-e az idei világbajnokságon. Hogy végül vállalta a játékot, abban a norvég szövetségnek is komoly érdeme van. A norvégok olyannyira támogatják a játékosok anyaságát, hogy a gyerekek és a családtagok a világversenyeken is jelen lehetnek a játékosok mellett.

„Nem kell sajnálni engem” – Nora Mörk tudatos döntést hozott

Most mégis Nora Mörk döntött úgy, hogy eljött a búcsú ideje. Amikor a norvég válogatott a csoportkör végeztével a középdöntőkre Dortmunba utazott, úgy látta jobbnak, ha Tyra a nagymamájával, azaz az ő édesanyjával visszatér a családi fészekbe Esbjergbe. Amely amúgy Dániában található, hogy még kicsit összetettebb legyen a skandináv családi modell.

Mörk nevetve jegyezte meg: természetes, hogy osztozniuk kell a babán az apukájával. A búcsú egyszerre fájdalmas és megnyugtató: ahogy egyre nagyobb igénybevételt jelent a világbajnokságnak, a babának és anyukájának is jobb, ha a játékos csak a feladatára összpontosít.

– Nagyon szomorú lesz nekem, de nem kell sajnálni. Én mondtam igent arra, hogy vállalom a játékot a vb-n, és teljesen fel vagyok készülve – fogalmazott.

Példaértékű norvég modell az édesanya-sportolókért

Nora Mörk elmondta, hogy rendkívül hálás volt azért, hogy a tornát eddig kislánya és édesanyja társaságában tölthette. A meccsek közötti ritmusba így belefért az anyai szerep, és ez rengeteg energiát adott neki.

A norvég női kézilabda-válogatott és a szövetség évek óta élen jár abban, hogy megteremtse a feltételeket azoknak a játékosoknak, akik családot vállalnak. Mörk többször is hangsúlyozta: a rendszer, a háttér és a személyi állomány olyan biztos alapot ad, amely világviszonylatban is egyedülálló.

Ennek is köszönhető, hogy a sportág ikonja, Katrine Lunde 45 évesen is aktívan és világklasszis szinten teljesít – szintén édesanyaként. Mörk mellett további két játékos, Stine Skogrand és Veronica Kristiansen, a Győr kiválósága is anyaként szerepel a világbajnokságon.