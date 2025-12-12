A norvég válogatott kedden felejthetetlen hangulatú mérkőzésen, a Bodö futballcsapat szurkolóinak támogatását élvezve 32-23 legyőzte Montenegrót a női kézilabda-világbajnokságon és bejutott az elődöntőbe. A keddi siker még Dortmundban született – a Bodö/Glimt ott játszott BL-meccset –, a négyes döntőt viszont már Rotterdamban rendezik, ahová a norvégok szerdán busszal utaztak át. Ebből lett balhé...

Nora Mörk, a norvég női kézilabda-válogatott jobbátlövője is biztonsági öv nélkül utazott. Balhé lett belőle, jöhetett a bocsánatkérés

„Nem kötelező a biztonsági öv a buszon?”

A norvég válogatott saját közösségi oldalán videót publikált az utazásról. Gondolták, betekintést engednek a kulisszák mögé. Fordítva sült a dolgot. A közzétett videón több játékosnál is jól látható volt, hogy nem volt becsatolva a biztonsági öv. A felvétel pillanatok alatt komoly visszhangot váltott ki.

A kommentelők nem kímélték a sztárokat:

„Senki sem fél a balesettől, ugye? Nem kötelező a biztonsági öv használata a buszokon???”

„Csalódást keltő látni, hogy a kézilabdás lányok nem használják a biztonsági övet a buszon.”

„Szörnyű lenne, ha a busz balesetet szenvedne, és a fantasztikus válogatottunk tagjai megsérülnének vagy akár meghalnának. Ők mind példaképek!! Sok sikert a következő mérkőzéshez.”

„Ez butaság volt” – bocsánatot kértek a norvég játékosok

A rotterdami sajtótájékoztatón a norvég játékosok egységesen elismerték a hibát.

„Megértem az aggodalmat. Természetesen biztonsági övet kellene viselnünk, de ez sajnos nem mindig így néz ki. Az emberek ilyenkor próbálnak kicsit kikapcsolódni, és ez butaság volt. De ez történt” – mentegetőzött Nora Mörk .

– mentegetőzött . „Természetesen mindannyiunknak használnunk kell a biztonsági övet. Mindegy, hogy buszon vagy autóban ülünk, ez teljesen egyértelmű” – Katrine Lunde így védekezett.

így védekezett. „Abszolút eldogadjuk a kritikát. Példát kell mutatnunk, és használnunk kell a biztonsági övet – mondta Veronica Kristiansen.

A Norvég Kézilabda-szövetség is reagált. A szövetség médiamenedzsere, Lars Kvam SMS-ben jelezte: „Megértettük, a csapat figyelembe veszi a reakciókat, és már a következő úton szorosabban ellenőrzik a biztonsági övek használatát.”

Ja, s persze a norvégok törölték a videót...

Jön a hollandok elleni elődöntő a női kézilabda-vb-n

Miközben a botrány uralja a címlapokat, a pályán megállíthatatlannak tűnnek a norvégok. A világbajnokságon eddig minden ellenfelüket simán legyőzték. Péntek este azonban komoly próbatétel vár rájuk: Rotterdamban a házigazda Hollandia ellen lépnek pályára az elődöntőben. A norvégok egyértelmű esélyesek, de a feszült hangulat és a telt házas csarnok izgalmassá teheti az összecsapást. Ki tudná feledni, a hollandok a magyar válogatott legyőzésével jutottak a legjobb négy közé.