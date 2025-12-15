Vasárnap a norvégok 23-20-as németek elleni győzelmével ért véget a női kézilabda-vb Rotterdamban. Az aranyérmes skandinávok 2021 után nyertek újra tornát, a 22 év után újra vb-döntős Németország pedig 2007 nyert újra érmet női kézilabda-tornán.

A norvég női kéziválogatott a vb trónjára is felült

Fotó: JOHN THYS / AFP

Világbajnokként ünnepeltek a norvég kézis lányok

Az északi együttes tagjai már a lefújás után a vegyes zónában elkezdték az ünneplést, majd természetesen a döntő utáni banketten is megadták a módját a bulinak. A Rotterdam belvárosában rendezett gálán elsőként a bronzérmes franciák köszöntötték a friss világbajnok norvégokat – derült ki a norvég Dagbladet beszámolójából.

A 45 éves és immáron négyszeres világbajnok Katrine Lunde azon kevesek közé tartozott, aki nem fogyasztott alkoholt, lévén magával vitte 10 éves lányát, Atinát is az aranypartira, de a Győri ETO korábbi és jelenlegi klasszisa, Nora Mörk és Veronica Kristiansen, akik szintén édesanyaként rúgtak ki a hámból.

Nagyon jól érezzük magunkat. Mondjuk úgy, hogy van két kisgyermekes anyuka, akiknek most szabadnapjuk van. Megpróbáljuk feldobni a hangulatot, de persze csak okosan

– viccelődött a Nettavisennek Mörk, aki hat hónapos kislányától búcsúzott el a vb középdöntője előtt.

A hollandok két klasszisa, Estavana Polman és Angela Malestein

Fotó: Instagram/estevana

A vb-n negyedik helyen végzett holland válogatott tagjai a rotterdami kikötőben buliztak egy sétahajón. Minderről a visszavonulását bejelentő holland legenda, Estavana Polman osztott meg egy bejegyzést Instagram-sztorijában. A 33 éves klasszis egy közös képet is készített csapattársával, a Ferencvárosban játszó Angela Malesteinnel. A hollandok aztán az este folyamán egészen éjszakába nyúlóan buliztak.