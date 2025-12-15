Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Egész Ukrajna sokkban, Kijev embertelen bejelentést tett

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az olimpiai és Európa-bajnok Norvégia teljessé tette a kollekcióját, miután megnyerte a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságot. A norvég válogatott tagjai a döntő után kora reggelig ünnepelték a világbajnoki címet, de a bronzérmes franciák és a házigazda hollandok is kitettek magukért.

Vasárnap a norvégok 23-20-as németek elleni győzelmével ért véget a női kézilabda-vb Rotterdamban. Az aranyérmes skandinávok 2021 után nyertek újra tornát, a 22 év után újra vb-döntős Németország pedig 2007 nyert újra érmet női kézilabda-tornán. 

A norvég női kéziválogatott a vb trónjára is felült
A norvég női kéziválogatott a vb trónjára is felült
Fotó: JOHN THYS / AFP

Világbajnokként ünnepeltek a norvég kézis lányok

Az északi együttes tagjai már a lefújás után a vegyes zónában elkezdték az ünneplést, majd természetesen a döntő utáni banketten is megadták a módját a bulinak. A Rotterdam belvárosában rendezett gálán elsőként a bronzérmes franciák köszöntötték a friss világbajnok norvégokat – derült ki a norvég Dagbladet beszámolójából.

A 45 éves és immáron négyszeres világbajnok Katrine Lunde azon kevesek közé tartozott, aki nem fogyasztott alkoholt, lévén magával vitte 10 éves lányát, Atinát is az aranypartira, de a Győri ETO korábbi és jelenlegi klasszisa, Nora Mörk és Veronica Kristiansen, akik szintén édesanyaként rúgtak ki a hámból.

Nagyon jól érezzük magunkat. Mondjuk úgy, hogy van két kisgyermekes anyuka, akiknek most szabadnapjuk van. Megpróbáljuk feldobni a hangulatot, de persze csak okosan

 – viccelődött a Nettavisennek Mörk, aki hat hónapos kislányától búcsúzott el a vb középdöntője előtt. 

A hollandok két klasszisa, Estavana Polman és Angela Malestein
Fotó: Instagram/estevana

A vb-n negyedik helyen végzett holland válogatott tagjai a rotterdami kikötőben buliztak egy sétahajón. Minderről a visszavonulását bejelentő holland legenda, Estavana Polman osztott meg egy bejegyzést Instagram-sztorijában. A 33 éves klasszis egy közös képet is készített csapattársával, a Ferencvárosban játszó Angela Malesteinnel. A hollandok aztán az este folyamán egészen éjszakába nyúlóan buliztak.

  • Kapcsolódó cikkek:
„Nagyobb, mint a sportág” – drámai döntést hozott a női kézi-vb sztárjátékosa
A norvégok már búcsúznak Katrine Lundétől, aki Győrben folytathatja a pályafutását
Minden idők legnagyobbjaként köszönt el a norvégok hőse, akiért Istennek adtak hálát
Dráma a bronzmeccsen: 18 éve nem történt ilyen a kézi-vb-n
Öldöklő küzdelemben dőlt el a női kézilabda-vb döntője
Három győri és egy ferencvárosi a női kézilabda-vb álomcsapatában
Hogy micsoda? Itt a kézi-vb legmegdöbbentőbb bejelentése!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!