Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Sport

Verstappen győzött Abu-Dzabiban, de új világbajnoka van a Forma-1-nek

Link másolása
Vágólapra másolva!
A norvég válogatott valósággal szárnyal a női kézilabda-világbajnokságon. Ole Gustav Gjekstad csapata szerdán 13 gólos különbséggel verte a svéd együttest, majd a cseh válogatott ellen 23 góllal győzött. A norvégok egyelőre verhetetlennek tűnnek, rettegnek tőlük az ellenfelek, akik most azért kezdtek el taktikázni, hogy ne kelljen velük játszaniuk.

A norvégok elképesztő sorozatban vannak, hiszen olimpiai és Európa-bajnokként kezdték a női kézilabda-világbajnokságot. Néhány sztár ugyan hiányzik, mégis jobbnak tűnnek, mint valaha. 

A norvégok szárnyalnak a női kézilabda világbajnokságon
A norvégok szárnyalnak a női kézilabda világbajnokságon
Fotó: Joe Klamar/AFP

Johnny Wojciech Kokborg, a dán BT kézilabda szakértője kijelentette, hogy a dánok legfontosabb célja, hogy elkerüljék a norvégokat, egészen fináléig. 

Mindenki a norvégokat akarja elkerülni

A dánok vasárnap este a magyarokkal játsszák az utolsó középdöntős meccsüket, ha győznek, megnyerik a csoportjukat és csak a döntőben találkozhatnak a norvégokkal. A III-as csoportban azonban faramuci helyzet alakulhat ki. Hétfőn este ugyanis a franciák a hollandokkal játsszák a csoportdöntőt, a találkozó győztese egy ágra kerül a norvégokkal, akikkel az elődöntőben találkozhatnak. A vesztes a másik ágra kerül, így a nemzetközi kézilabda-közegben úgy írják le a helyzetet, mint egy olyan mérkőzést, amit egyik csapat sem igazán szeretne megnyerni.

Bűn lenne nem kihasználni a lehetőséget, hogy megnyerjük a csoportot, és növeljük az esélyünket a döntőbe jutásra. Nem csak Dánia gondolkodik így. Mindenki el akarja kerülni Norvégiát. Franciaország és Hollandia is biztosan erre gondol. Nézzünk rájuk, az ég szerelmére! Förtelmes különbségekkel nyernek meg minden meccset” 

– mondta a dán Johnny Wojciech Kokborg, aki azt is mondta, hogy norvégok olyanok, mint az iskolaudvaron az osztály rémei, akiktől mindenki összecsinálja magát. 

A norvég válogatott eddig öt mérkőzést játszott a világbajnokságon, a gólkülönbsége +63-as, a meccseket pedig átlagosan 12,6 gólos különbséggel nyeri meg. 

Ez nem a mi hibánk, nem a mi problémánk. Azért vagyunk itt, hogy jó kézilabdát játsszunk, és ezt is tesszük. Készen állunk arra is, amikor már még erősebb ellenfelek jönnek” 

– mondta Nora Mørk a Dagbladetnek.

„Jó dolog, ha félnek tőlünk, bóknak vesszük” – vette át a szót Thale Rushfeldt Deila.

Germany's right back #77 Viola Leuchter (R) and Norway's left back #33 Thale Rushfeldt Deila vie for the ball during the European Women's EHF EURO 2024 Handball Championship main round match between Norway and Germany in Vienna, Austria, on December 9, 2024. (Photo by Joe Klamar / AFP)
A norvégok balátlövője örül neki, ha félnek tőlük az ellenfelek
Fotó: Joe Klamar/AFP

„Mindenki láthatja, hogy Norvégia jól teljesít. Valószínűleg tisztelnek minket, de minden meccs után a nulláról indulunk és megyünk tovább, mert egy jó meccs önmagában nem segít. Azt hiszem, látják, hogy keményen dolgozunk, és hogy nehéz ellenünk játszani” – tette hozzá Rushfeldt Deila, a norvégok balátlövője. 

  • kapcsolódó cikkek:
Teljes sokkban a sztárcsapat kézisei a vb-kiesés után
Egy mondat, ami a magyar kéziválogatottat sikerre vezetheti
Tragédia, amit a DVSC játékosa tett a vb-n, nem térnek magukhoz a sokkból
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!