A norvégok elképesztő sorozatban vannak, hiszen olimpiai és Európa-bajnokként kezdték a női kézilabda-világbajnokságot. Néhány sztár ugyan hiányzik, mégis jobbnak tűnnek, mint valaha.

A norvégok szárnyalnak a női kézilabda világbajnokságon

Fotó: Joe Klamar/AFP

Johnny Wojciech Kokborg, a dán BT kézilabda szakértője kijelentette, hogy a dánok legfontosabb célja, hogy elkerüljék a norvégokat, egészen fináléig.

Mindenki a norvégokat akarja elkerülni

A dánok vasárnap este a magyarokkal játsszák az utolsó középdöntős meccsüket, ha győznek, megnyerik a csoportjukat és csak a döntőben találkozhatnak a norvégokkal. A III-as csoportban azonban faramuci helyzet alakulhat ki. Hétfőn este ugyanis a franciák a hollandokkal játsszák a csoportdöntőt, a találkozó győztese egy ágra kerül a norvégokkal, akikkel az elődöntőben találkozhatnak. A vesztes a másik ágra kerül, így a nemzetközi kézilabda-közegben úgy írják le a helyzetet, mint egy olyan mérkőzést, amit egyik csapat sem igazán szeretne megnyerni.

Bűn lenne nem kihasználni a lehetőséget, hogy megnyerjük a csoportot, és növeljük az esélyünket a döntőbe jutásra. Nem csak Dánia gondolkodik így. Mindenki el akarja kerülni Norvégiát. Franciaország és Hollandia is biztosan erre gondol. Nézzünk rájuk, az ég szerelmére! Förtelmes különbségekkel nyernek meg minden meccset”

– mondta a dán Johnny Wojciech Kokborg, aki azt is mondta, hogy norvégok olyanok, mint az iskolaudvaron az osztály rémei, akiktől mindenki összecsinálja magát.

A norvég válogatott eddig öt mérkőzést játszott a világbajnokságon, a gólkülönbsége +63-as, a meccseket pedig átlagosan 12,6 gólos különbséggel nyeri meg.

Ez nem a mi hibánk, nem a mi problémánk. Azért vagyunk itt, hogy jó kézilabdát játsszunk, és ezt is tesszük. Készen állunk arra is, amikor már még erősebb ellenfelek jönnek”

– mondta Nora Mørk a Dagbladetnek.

„Jó dolog, ha félnek tőlünk, bóknak vesszük” – vette át a szót Thale Rushfeldt Deila.

A norvégok balátlövője örül neki, ha félnek tőlük az ellenfelek

Fotó: Joe Klamar/AFP

„Mindenki láthatja, hogy Norvégia jól teljesít. Valószínűleg tisztelnek minket, de minden meccs után a nulláról indulunk és megyünk tovább, mert egy jó meccs önmagában nem segít. Azt hiszem, látják, hogy keményen dolgozunk, és hogy nehéz ellenünk játszani” – tette hozzá Rushfeldt Deila, a norvégok balátlövője.