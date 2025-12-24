Palasics Kristóf, két másik válogatottbeli társával, Sipos Adriánnal és Bartucz Lászlóval együtt a német bajnokságban szereplő Melsungen csapatát erősíti. A 199 centiméter magas kapus nem akármilyen védéssel okozott szenzációt, a 26-26-os döntetlennel zárult HC Erlangen elleni bajnokin.

A magyar válogatott Palasics Kristóf a Bundesligában véd

Fotó: Origo - Mirkó István

Palasics Kristóf ámulatba ejtett mindenkit

A 23 éves játékos egy időn túli hétméterest védett elképesztő bravúrral. Az ellenfél játékosa, Viggó Kristjánsson szinte minden trükköt bevetett, több lövőcselt is bemutatott, de Palasics idegei kötélből voltak. A magyar válogatott kapus hatalmas bravúrral, a lábát a magasba emelve kirúgta a labdát, megmentve ezzel az egyik pontot klubjának. A védésről készült felvétel hihetetlenül népszerű lett az interneten, több mint 100 ezren tekintették meg Palasics földön túli bravúrját.

Az idei karácsony Palasics Kristóf számára is rendkívüli lesz. A Melsungen kapusa első alkalommal tölti kettesben az ünnepeket barátnőjével, de elmondása szerint sok ideje azért nem lesz a pihenésre, hiszen fontos kötelezettségek várnak rá.

„Még akkor is meghitt és különleges lesz az ünnep, ha edzés és egy fontos bajnoki vár ránk az ünnep alatt. Húsimádó vagyok, így az ünnepek előtt elmentünk steakezni, de spanyol étteremben is voltunk. Szentestére otthon főzünk és sütünk is. A Nutella a kedvencem, így már néhány recepttel is készültem, amit elkészítünk karácsonyra. A meccs után megyünk haza mi is, Gödöllőn leszünk.

Sok idő nincs arra, hogy kicsit kikapcsolódjak, de azért igyekszem lassítani egy kicsit és feltöltődni az Európa-bajnoki felkészülés előtt”

– fogalmazott a 23 éves kapus.

