Szerdán a magyar női kézilabda-válogatott 34-29-re legyőzte Romániát a világbajnokság középdöntőjének első meccsén, ezzel nagy lépést tett a negyeddöntőbe jutás felé Golovin Vlagyimir együttese. A románok végig az eredmény után futottak, a lefújás után a játékosaik érthetően csalódottan értékelték, de abban egyetértés volt, hogy a jobb csapat győzött. Szomszédainknál viszont komoly belső ellentétek vannak.

Bianca Bazaliu sértett üzenete kiverte a biztosítékot a románoknál

Fotó: IHF

Áll a bál a románoknál a magyar meccs után

A Magyar Nemzet szúrta ki, hogy a románok vb-keretéből nagy meglepetésre kimaradó balátlövő,

Bianca Bazaliu Instagram-sztoriban közzétett egy videót, amelyen a párhuzamosan zajló Brazília–Dél-Korea női kézilabda-válogatott találkozóról volt látható egy jelenet.

Bazaliu ezzel nyilván arra utalt, ő inkább azt a meccset nézte, nem kíváncsi a saját válogatottjára, amelyből kimaradt. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a román sajtó egyből cikkeket írt ebből a magyarok elleni vereség után.

Miért nincs a vb-n Bazaliu?

A román kapitány, Ovidiu Mihaila korábban azzal indokolta Bazaliu kihagyását, hogy úgy ítélték meg, van a keretben más játékos erre a posztra, ezért a keret összeállításakor más posztokra koncentráltak. „Technikai-taktikai és emberi oldalról is döntöttünk” – nyilatkozta. A 28 éves balátlövő a Bajnokok Ligájában is szereplő román csapat, a Gloria Bistrita játékosa – ahova a hírek szerint a románok agyán is túljáró, jelenleg a Fradi kapusa, Janurik Kinga igazolhat nyáron.

A román sajtó szerint Bazaliu gesztusa – a lojalitás, a csapategység hiánya – mindent elmond jelenleg a román válogatottról. Szomszédaink legutóbb 2015-ben, a dániai világbajnokságon ért el komoly eredményt, akkor bronzérmet szerzett. Azóta egy tizedik hely a legjobb eredményük, az is még 2017-ből. Pedig a román válogatott elmondhatja magáról, hogy idáig minden egyes női vb-n ott volt.

A mieink pénteken Japán ellen folytatják Rotterdamban 18 órától, egy győzelemmel vagy döntetlennel biztos lenne a negyeddöntős szereplés, míg a csalódott románok Szenegál ellen javíthatnak.