„Mély megrendüléssel és őszinte fájdalommal búcsúzunk Róth Kálmántól, a magyar kézilabdasport egyik meghatározó alakjától, aki életének 67. évében hagyott itt bennünket. Távozásával pótolhatatlan űr keletkezett nemcsak a sportág hazai közösségében, hanem mindazok szívében, akik ismerhették emberi nagyságát, szakmai elhivatottságát és végtelen alázatát” – olvasható a győriek bejegyzésében Róth Kálmán kapcsán.

Róth Kálmán többször volt az ETO edzője

Fotó: www.gyorietokc.hu

Róth Kálmán nem kézilabdázott, mégis maradandót alkotott

Róth Kálmán pályafutását a kézilabda szeretete hatotta át. Edzőként és sportvezetőként évtizedeken át fáradhatatlanul dolgozott a magyar utánpótlás nevelésében és a tehetségek támogatásában. Számtalan játékos karrierjének elindításában volt kulcsszerepe, szakmai tudásával és emberségével generációkat tanított a sport tiszteletére. Mindig hitt abban, hogy a kézilabda nemcsak játék, hanem közösséget formáló erő, és ezt az üzenetet adta tovább tanítványainak is. Legfontosabb céljának azt tekintette, hogy megszerettesse a kézilabdát a gyerekekkel, amelyhez a sikerek jelentették a leghatékonyabb eszközt – írja a Győr oldala.

A Pro Urbe-díjas Róth Kálmán két ciklusban irányította az ETO felnőttcsapatát – először 1994-től 1996-ig, majd 2003-tól 2007-ig. Az újkori ETO felemelkedése ebben az időszakban kezdődött – a csapat vele nyert először bajnokságot – 1957 és 1959 után – és Magyar Kupát, de először szerepelt nemzetközi színtéren is, ahol háromszor a döntőig menetelt, sőt, az EHF Bajnokok Ligájában is ekkor debütált a legjobb négy között. Róth Kálmán nem kereste a reflektorfényt, munkája mégis örökre beíródott a magyar kézilabda történetébe.

Róth Kálmán nemrég Török Bódog-életműdíjat kapott a hazai szövetségtől. A Magyar Kézilabda Szövetség és a Győri Audi ETO KC Róth Kálmánt saját halottjának tekinti, és emlékét megőrzi.