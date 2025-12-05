A nemzetközi szövetség (IHF) honlapja kiemelte: az U21-es korosztályba tartozó játékosok közül a csoportkör után az IHF edzői és módszertani bizottsága választott ki tizenkettőt, köztük Simon Petra magyar kézilabdázót. A legjobbat majd a vb All Star-csapatának tagjaival együtt nevezik meg.

Simon Petra jó játéka a japánok elleni vb-meccsen is nagyon fontos lehet

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Simon Petra számára nem ismeretlen ez a díj

Simont tavaly az európai szövetség (EHF) és az IHF is az esztendő legjobb fiatal női kézilabdázójának választotta, a tavalyi, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon ő lett a torna legjobb fiatal játékosa.

A világbajnokság csoportkörében nyolc góllal és 14 gólpasszal segítette a magyar válogatottat ahhoz, hogy százszázalékos teljesítménnyel végezzen az élen a négyesében. A középdöntő első fordulójában, Románia legyőzésekor - amely az ötvenedik mérkőzése volt a nemzeti csapatban - egyszer vette be a rivális kapuját és két találatot készített elő — jelentette az MTI.

A magyar válogatott pénteken 18 órától Japán legjobbjai ellen lép pályára Rotterdamban, és amennyiben pontot szerez, biztosítja helyét a negyeddöntőben. A találkozót a Duna World élőben közvetíti.

A legjobb fiatal játékos díjra jelöltek listája:

Simon Petra

Julie Scaglione (Dánia)

Lyndie Tchaptchet (Spanyolország)

Nina Dury (Franciaország)

Nieke Kühne (Németország)

Viola Leuchter (Németország)

Elín Klara Thorkelsdóttir (Izland)

Alieke van Maurik (Hollandia)

Alisia Boiciuc (Románia)

Thea Kylberg (Svédország)

Mia Emmenegger (Svájc)

Era Baumann (Svájc)