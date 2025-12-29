A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének tájékoztatása szerint Somogyi Ádám ezzel három statisztikai mutatóban is kétszámjegyű teljesítményt hozott – vagyis klasszikus tripladuplát jegyzett, ami az egyik legnagyobb egyéni bravúr a kosárlabdában. A tripladupla lényege, hogy egy játékos legalább három fő kategóriában (pont, lepattanó, gólpassz, labdaszerzés, blokk) eléri a 10-et vagy afölötti értéket – magyarán egyszerre dominál több, egymástól teljesen eltérő játékelemben.

Somogyi Ádám bombaformában hasít

Fotó: Fiba Basketball

Miért nagy szám Somogyi Ádám tripladuplája?

A tripladupla nem csak jó dobóforma kérdése. Komplett meccset jelent: pontszerzés mellé játékszervezés és/vagy palánk alatti munka is kell, ráadásul mindezt egy mérkőzésen belül, stabilan magas terhelés mellett. Emiatt világszinten is külön mérföldkőnek számít – az NBA-ben például hivatalos statisztikaként évtizedek óta a legnagyobb all-around teljesítmények egyik fokmérője.

Somogyi esetében ráadásul nem véletlen kiugrásról beszélünk: egy korábbi cikkünkben is kiemeltük, hogy a játékos kiemelkedő mutatókat produkál a szezonban. Az MKOSZ közösségi posztjára hivatkozva akkor arról írtunk, hogy a gólpassz/eladott labda mutatója 5,8, ami a világ első osztályú bajnokságait, így az NBA-t is figyelembe véve az ötödik legjobb értéknek számított a kimutatásban.

Most ez a kép állt össze egyetlen meccsben is: a Kaposvár ellen 13 assziszt már önmagában is extra, a 11 lepattanóval együtt pedig tökéletesen mutatja, mennyire sokoldalúan tud hatni a játékra.

A 25 éves Somogyi karrierje során korábban egyszer már elért tripladuplát, de az NB I 2025/26-os idényében most először született ilyen teljesítmény, és rögtön a bajnoki címvédő vezérétől.