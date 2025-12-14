A szolnokiak 90-87-es vereséget szenvedvek Pakson, ezzel megszakadt a 11 mérkőzést számláló sikersorozatuk. Az első negyedben négy ponttal a hazaiak vezettek, erre azonban volt válasza a címvédőnek, amely a szünetre fordított és négypontos előnyre tett szert. A folytatásban ugyanakkor már inkább az Atomerőmű akarata érvényesült, és a hátralévő két negyedet megnyerve végül a paksi együttes szerezte meg a győzelmet. A mérkőzést egyébként 87-83-as hazai vezetésnél félbe kellett szakítani, ugyanis a két csapat szurkolói között balhé tört ki a lelátón.

Szurkolói rendbontás zavarta meg a két csapat mérkőzését

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztőség

Verekedtek a szurkolók, meg kellett állítani a meccset

A mérkőzés hajrájában botrányos jelenetek játszódtak le, a két csapat szurkolói közül néhányan heves szóváltást követően egymásnak estek. Az M4 Sport által közzétett videó tanúsága szerint pár pofon elcsattant a nézőtéren, a dühöngő drukkereket végül a biztonsgi őröknek kellett megfékezniük, sőt, még a rendőrség is bevonult a csarnokba.

Néhány percig állt a mérkőzés a közjáték miatt, majd végül folytatódhatott az NB I-es kosármeccs, amely az Atomerőmű háromgólos győzelmével ért véget.