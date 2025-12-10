Live
Súlyos sérüléssel zárta a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságot a torna egyik leggólerősebb játékosa. A svájci Tabea Schmid Románia ellen sérült meg, és már a diagnózis is ismert – eszerint a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC ellen sem tud majd szerepelni.

A Győri Audi ETO KC február közepén lép pályára a dán Team Esbjerg otthonában a női kézilabda BL csoportkörében, de azon a találkozón Tabea Schmid biztosan nem játszhat. A svájci válogatott 22 éves beállója vasárnap, a Románia elleni világbajnoki középdöntős mérkőzésen szenvedett sérülést, miután Elena Rosu piros lapot érően szabálytalankodott vele szemben. Schmid a 19. helyen végzett svájciak legjobbja volt a vb-n: a magyar válogatott ellen tizenkét gólig jutott az egymás elleni csoportmeccsen, összesen pedig 39 találatig jutott a tornán.

A svájci színekben a magyarok ellen is remeklő Tabea Schmid horrorsérülést szenvedett a női kézilabda-vb-n
A svájci színekben a magyarok ellen is remeklő Tabea Schmid horrorsérülést szenvedett a női kézilabda-vb-n (Fotó: IHF)

Tabea Schmid horrorsérülése a kézilabdázó is üzent

A beálló dán klubja kedd este megerősítette, amitől a szurkolók tartottak: „ Tabea Schmid sajnos súlyos sérülést szenvedett a jobb térdében a Svájc és Románia közötti legutóbbi mérkőzésen. A későbbi MR-vizsgálat kimutatta, hogy 

az elülső keresztszalag és a belső oldalszalag is elszakadt, és sérülés történt a belső meniszkuszban is.

Most műtét következik, majd egy hosszú rehabilitációs időszak, mielőtt Tabea visszatérhetne a kézilabdapályára" – áll az Esbjerg közleményében.

Tabea Schmid a közösségi oldalán maga is reagált. Elmondása szerint a fájdalmas hír után a következő hónapok fizikailag és mentálisan is sokat fognak majd követelni tőle, de mindent meg fog tenni azért, hogy erősebben térjen vissza, és hálás a jókívánságokért, amiket kapott az elmúlt napokban.

Az Esbjerg vezetőedzője, egyben a vb-n alulszerepelt svéd válogatott szövetségi kapitánya, Tomas Axnér szintén nagyon sajnálja, hogy kulcsjátékosát, egyben „a világ egyik legtehetségesebb játékosát" elvesztette nagyjából egy évre.

A világbajnokság szerdán az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott hollandok elleni rotterdami negyeddöntőjével folytatódik 18 órától.

