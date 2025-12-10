Live
Csütörtökön este jön az Európa-liga alapszakaszának utolsó idei fordulója. A Fradi azt a Rangerst fogadja hazai pályán, amely finoman fogalmazva sem remekel az El-ben. A meccs előtt Varga Barnabás árulta el az M4 Sport kamerái előtt, ha lesz tizenegyes, vajon ő áll-e a labda mögé.

A Ferencváros csütörtökön 18.45-ös kezdéssel a skót Rangers FC ellen lép pályára a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 6. fordulójában a Groupama Arénában. A 36 csapatos tabella 6. helyén 11 ponttal, eddig veretlenül álló Fradi esélyesként fogadja a skót sztárcsapatot, amely egyetlen ponttal a 33. helyen szerénykedik. Igaz, azt az egy pontot a legutóbbi fordulóban szerezte a Braga ellen elért 1-1-es döntetlennek köszönhetően. A találkozó előtt az M4 Sport érdeklődött a zöld-fehérek remek csatáránál, Varga Barnabásnál, hogy egy esetleges magyar tizenegyes esetén ő állna-e a labda mögé.

Varga Barnabás világklasszis teljesítményt nyújt az El-ben
Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

Varga Barnabás nem fog tizenegyest lőni

„Majd az edző kijelöli. De valószínűleg nem én” – Varga Barnabás így nyilatkozott arról, ki végzi el az esetleges büntetőt a Ferencváros csütörtöki Európa-liga-meccsén. Varga azt is hozzátette, az ő döntése volt, hogy a tizenegyes lövés jogát átadja másoknak a csapaton belül.

 

