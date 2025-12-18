Live
Varga Dénes új állomáshelye a georgiai A-polo együttese lett. Az olimpiai bajnok magyar vízilabdázó a Ferencvárostól való 2024-es búcsúja után lényegében visszavonult, ám ezt követően újra medencébe szállt. Előbb az Egyesült Államokban, Los Angelesben szerepelt, majd Cipruson vállalt játékot, most pedig újabb fordulatként Georgiába szerződött. Az igazolásról beszámoló nemzetközi sajtó szerint ez a lépés túlmutat önmagán, Varga Dénes érkezése komoly jövőbeli elképzelésekre enged következtetni.

A 38 éves Varga Dénes az utolsó aktív magyar olimpiai bajnok vízilabdázó a 2008-as pekingi aranycsapatból. Bár a 2023-as, Japánban rendezett világbajnokságon még kulcsszerepet vállalt a magyar válogatott aranyérmében, a párizsi olimpia után lezártnak tekintette karrierjét. A döntés azonban nem bizonyult véglegesnek: 2024 tavaszán visszatért, és azóta pályafutása szinte folyamatos mozgásban van – Los Angeles után az APOEL csapatánál Cipruson játszott, majd néhány hónappal később ismét klubot váltott, és most Georgiába költözött.

Az olimpiai bajnok Varga Dénes most Georgiába költözött.
Az olimpiai bajnok Varga Dénes most Georgiába költözött. Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Az átigazolást több nemzetközi szakportál, köztük a Total Waterpolo és a Waterpolo360news.com is kiemelten kezelte, szúrta ki a Magyar Nemzet. A külföldi lapok úgy fogalmaztak, hogy a georgiai A-polo történetének legnagyobb jelentőségű szerződtetését hajtotta végre a magyar játékos megszerzésével. Felidézik, hogy Vargát 2019-ben a világ legjobbjának választották, és sokan rendkívüli játékintelligenciája, kreatív megoldásai és technikai tudása miatt a „vízilabda Mozartjaként” emlegetnek.

A külföldi elemzések szerint Varga érkezése nemcsak a klub, hanem az egész georgiai vízilabdázás számára új korszak kezdetét jelezheti. Az igazolás világos üzenetet hordoz: az A-polo hosszú távon is komoly szereplővé kíván válni, és nemzetközi szinten is erősíteni szeretné pozícióját.

Varga Dénes ezért igazolt Georgiába

Varga Dénest a sportág modern történetének egyik meghatározó alakjaként tartják számon. Pályafutása során háromszor nyert Bajnokok Ligáját (2015, 2019, 2024), olimpiai bajnok lett 2008-ban, bronzérmet szerzett a tokiói olimpián, valamint két világbajnoki címet is begyűjtött (2013, 2023).

A klub hivatalos bejelentésében sorsdöntő pillanatként jellemezte a magyar legenda érkezését. Bár játékosként nyújtott teljesítménye is kiemelt figyelmet kap majd, az A-polo vezetése külön hangsúlyozta Varga tapasztalatának és irányító szerepének jelentőségét, amely a csapat fejlődését és a fiatal georgiai vízilabdázók képzését egyaránt szolgálhatja.

 

 

