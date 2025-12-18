A 38 éves Varga Dénes az utolsó aktív magyar olimpiai bajnok vízilabdázó a 2008-as pekingi aranycsapatból. Bár a 2023-as, Japánban rendezett világbajnokságon még kulcsszerepet vállalt a magyar válogatott aranyérmében, a párizsi olimpia után lezártnak tekintette karrierjét. A döntés azonban nem bizonyult véglegesnek: 2024 tavaszán visszatért, és azóta pályafutása szinte folyamatos mozgásban van – Los Angeles után az APOEL csapatánál Cipruson játszott, majd néhány hónappal később ismét klubot váltott, és most Georgiába költözött.

Az olimpiai bajnok Varga Dénes most Georgiába költözött. Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Az átigazolást több nemzetközi szakportál, köztük a Total Waterpolo és a Waterpolo360news.com is kiemelten kezelte, szúrta ki a Magyar Nemzet. A külföldi lapok úgy fogalmaztak, hogy a georgiai A-polo történetének legnagyobb jelentőségű szerződtetését hajtotta végre a magyar játékos megszerzésével. Felidézik, hogy Vargát 2019-ben a világ legjobbjának választották, és sokan rendkívüli játékintelligenciája, kreatív megoldásai és technikai tudása miatt a „vízilabda Mozartjaként” emlegetnek.

A külföldi elemzések szerint Varga érkezése nemcsak a klub, hanem az egész georgiai vízilabdázás számára új korszak kezdetét jelezheti. Az igazolás világos üzenetet hordoz: az A-polo hosszú távon is komoly szereplővé kíván válni, és nemzetközi szinten is erősíteni szeretné pozícióját.

Varga Dénes ezért igazolt Georgiába

Varga Dénest a sportág modern történetének egyik meghatározó alakjaként tartják számon. Pályafutása során háromszor nyert Bajnokok Ligáját (2015, 2019, 2024), olimpiai bajnok lett 2008-ban, bronzérmet szerzett a tokiói olimpián, valamint két világbajnoki címet is begyűjtött (2013, 2023).

A klub hivatalos bejelentésében sorsdöntő pillanatként jellemezte a magyar legenda érkezését. Bár játékosként nyújtott teljesítménye is kiemelt figyelmet kap majd, az A-polo vezetése külön hangsúlyozta Varga tapasztalatának és irányító szerepének jelentőségét, amely a csapat fejlődését és a fiatal georgiai vízilabdázók képzését egyaránt szolgálhatja.