A magyar női kézilabda-válogatott százszázalékos mérleggel nyerte meg a B csoportot a holland–német közös rendezésű vb-n, így a maximális négy pontot hozta magával a rotterdami középdöntőbe, ahol szerdán Románia (18.00), pénteken Japán, vasárnap az A csoportot megnyerő Dánia lesz az ellenfele.

A vb eddigi legfontosabb meccse vár a magyarokra

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Sorsdöntő románok elleni meccs jön a vb-n

Papp Nikolett hasznos tanácsokkal szolgál a lányoknak, s tudja, kiemelt párharc következik.

Szerintem erre a meccsre nem kell nekünk sem plusz motiváció. Azt szeretnénk, hogy nagyon sok magyar szurkoló jöjjön ki biztatni minket.

Ez egy olyan mérkőzés, amit mindenki vár" – beszélt az első középdöntős rangadóról a riválist testközelből ismerő Nagybánya-játékos, Papp Nikolett, aki három éve játszik Romániában. A vb-bronzérmes világklasszis, Cristina Neagu utáni korszak válogatottját sem tartja lebecsülendő ellenfélnek:

„Ez már nem az a csapat, viszont minden játékost jól ismerek, remélem, tudok segíteni a csapattársaimnak a felkészülésben. Nagyon színes a játékuk, van lövőerejük is, nagyon jók a beállóik és a kapusaik. Mindenre fel kell készülnünk, az egy az egy elleni támadásokra és a távoli lövésekre egyaránt."

„Izgatottan várom, hogy elkezdődjön a vb nehezebb része. Az, hogy Svájc ellen nyomás alatt játszottunk, még jól is jöhet nekünk.

Tavaly elég nehéz mérkőzést játszottunk Romániával, a második félidőben tudtuk bebiztosítani a győzelmünket. Nagyon jó érzés, hogy annyi szurkoló volt a ’s-Hertogenboschban, bízom benne, követnek bennünket Rotterdamba is

– mondta lapunknak az irányító Vámos Petra.

Románia a második helyen zárt az A csoportban. Sorina-Maria Grozavék Horvátországot 33-24-re, Japánt 31-27 verték meg, Dániától 39-31-re kaptak ki.