Reménységként érkezett, majd a világklasszisok közé emelkedett, a nyáron pedig klublegendaként távozik - írta pénteken a bakonyi klub honlapja az MTI tájékoztatása szerint. A 2014-ben Celjéből igazolt jobbszélső eddig 19 nagy trófeát nyert a Veszprém csapatával.

Marguc (balra) 12 év után távozik a ONE Veszprém csapatától

Fotó: ANDREAS GORA / DPA

A Veszprém legendát cserél a jövő klasszisára?

A Veszprém színeiben lejátszott mérkőzéseket, illetve a gólok számát tekintve is a klub örökrangsorának első tíz helyezettje közé került Marguc, aki Mirsad Terzic vagy Andreas Nilssonhoz hasonlóan szinte ismeretlen külföldiként érkezett, majd otthonra lelt és közönségkedvenc lett Veszprémben. Ez mindennél többet elárul a képességeiről és az emberi tulajdonságairól" - mondta Bartha Csaba, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója.

A Handball Base szakportál novemberi értesülése szerint a német THW Kiel magyar válogatott jobbszélsőjével, az Európa-bajnoki ötödik helyezett Imre Bencével pótolják a veszprémiek Gasper Margucot.