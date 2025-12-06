A Veszprém kézilabdacsapata szombaton a hivatalos felületein jelentette be, hogy hosszú távú, 2030 nyaráig szóló megállapodást kötött a német THW Kieltől hazatérő magyar válogatott jobbszélsővel, Imre Bencével.

Jövő nyártól a Veszprémet erősíti Imre Bence

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Nyártól Veszprémben folytatja a magyar válogatott kézilabdázó

„Nehéz és hosszú folyamat volt ez, sokáig őrlődtem rajta. Sok befolyásoló tényező volt, hogy végül a Veszprémben folytatom, de az első és legfontosabb a magánéletem. Bármennyire is jól érzem magam kint Németországban, az nehéz volt, hogy a családommal és a gyerekkori barátokkal, ismerősökkel nem tudtam minőségi időt tölteni” – indokolta döntését az M4 Sportnak adott interjújában Imre Bence, aki elárulta, a vezetőedző Xavi Pascual személye is döntő szempont volt.

Megosztó ez a döntés, de ez engem annyira nem érint meg, majd az idő eldönti, hogy jó volt-e.

A 23 éves magyar válogatott kézilabdázó kiemelte, hogy szimpatikus volt számára, hogy a spanyol tréner kereste meg, ráadásul kifejezetten tetszett neki, amit telefonon elé tárt. A játékos úgy vélte, bizonyított már annyit nemzetközi szinten, hogy megállja majd a helyét a Veszprémben is.

„Egy-két meccset már lejátszottam úgy a Kielben, hogy tudtam a távozásomról, de a teljesítményemen ez nem látszott. Tartom magam ennyire profinak. A Ferencvárosban is lejátszottam így néhány hónapot, ilyen a profi sport. Kielben szerették volna, ha maradok, ezért csalódottak voltak, de elfogadták és megértették a döntésemet” – mondta Imre Bence a jelenlegi idény hátralévő részéről.

A Bajnokok Ligájában bizonyítana Imre Bence

A két év után hazatérő kézilabdázó saját bevallása szerint úgy próbálja elképzelni az előtte álló veszprémi időszakot, hogy pályafutása legjobb négy esztendeje legyen, amit olyan csapatban tölthet, amely minden évben arra törekszik, hogy a Bajnokok Ligájában a legvégsőkig eljusson.

„A szüleim semmi konkrétat nem mondtak, hogy hazajöjjek vagy sem. Száz százalékig az én döntésem volt. Lékai Mátéval sokkal többet beszélgettem erről” – mondta az egyaránt olimpiai ezüstérmes szüleiről, a kézilabdázó Kökény Beatrixról és a vívó Imre Gézáról.