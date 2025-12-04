A 11. percben már négy góllal vezetett a magyar bajnoki címvédő Veszprém, ezért a portugálok időt kértek, de a játék képe nem változott, sőt Ricardo Costa vezetőedzőnek a 24. percben ismét időt kellett kérnie. Csapata Francisco Costa nélkül - akit ebben az időszakban vállfájdalmak miatt ápoltak - nem boldogult támadásban, a Veszprém jól védekezett, és bár ekkor már kilenc rontott lövésnél tartott, gyors góljainak köszönhetően 15-9-es előnyben volt.
A szünetben öt góllal vezetett a Veszprém
A szünetben öt találat volt a különbség, a folytatásban pedig a hazaiaktól térdsérülés miatt kivált Yanis Lenne. A nyáron igazolt Európa-bajnok francia jobbszélső október elején épült fel Achilles-ín-sérüléséből. A Sporting előbb egy 4-1-es sorozattal felzárkózott, majd a 39. percben piros lap miatt elveszítette Christian Mogát. Jó döntésnek bizonyult a kapuscsere a portugáloknál, egy újabb 6-1-es széria végén, a 46. percben első alkalommal vezettek a meccsen.
Az utolsó hét percet Ligetvári Patrik nélkül játszotta le a Veszprém, a válogatott védekezőspecialista ugyanis megkapta a harmadik kiállítását, így már nem térhetett vissza. A vendégek három gólt lőttek és 31-29-es előnyben voltak, szűk másfél perccel a vége előtt azonban egyenlítettek a házigazdák.
Hugo Descat kilenc gólt lőtt
Az utolsó percben belül pedig a Sporting elrontotta a támadását, majd a túloldalon Nedim Remili betalált, de az utolsó másodpercben Rodrigo Corrales védése is kellett a veszprémi sikerhez.
Hugo Descat kilenc, Nedim Remili hat, Yanis Lenne öt góllal, Mikael Appelgen tíz, Rodrigo Corrales három védéssel vette ki részét a győzelemből. A túloldalon Orri Freyr Thorkelsson nyolc, Martim Costa hat találattal, André Bergsholm Kristensen öt, Mohamed Ali hat védéssel zárt. A hazaiak keretéből Ali Zein, a vendégektől Natán Suárez hiányzott — jelentette az MTI.
Eredmény, csoportkör, 10. forduló, A csoport:
One Veszprém HC - Sporting CP (portugál) 32-31 (19-14)
lövések/gólok: 50/32, illetve 52/31
gólok hétméteresből: 5/4, illetve 8/8
kiállítások: 12, illetve 6 perc
A két csapat hatodik egymás elleni BL-mérkőzésén két portugál siker mellett negyedszer nyert a Veszprém. A Bajnokok Ligájában a januári világbajnokság miatt szünet következik, a hat győzelemmel és négy vereséggel álló bakonyiak legközelebb február 19-én lépnek pályára, amikor a lengyel Industria Kielce vendégei lesznek.
"Az első félidőben nagyon jól játszottunk. Sok minden történt ezen a mérkőzésen. Láttunk két piros lapot, sok szabálytalanságot és átéltünk rengeteg izgalmat" - értékelt Xavier Pascual Fuertes veszprémi vezetőedző.
Hozzátette, a csapat miatt nagyon boldog, hiszen sok gondjuk volt, de óriásit küzdöttek a játékosok. Jó volt látni a harci szellemet, ahogyan végig küzdöttek, és még inkább azt, hogy a végén fordítani tudtak.
"Ez nagy boldogsággal tölt el. Jó tudni, hogy bármikor képesek vagyunk visszatérni egy mérkőzésbe" - vélekedett a spanyol szakvezető.
A Szeged nyolc góllal kikapott a címvédő otthonában
A vendégek keretéből Bánhidi Bence és Magnus Röd, a hazaiaktól Sebastian Barthold hiányzott.
Az első három gólt a Szeged lőtte, 4-4-nél viszont egyenlített a Magdeburg, majd egy négyes gólsorozattal ellépett, ekkor Michael Apelgren, a Magyar Kupa-címvédő vendégek svéd vezetőedzője időt kért. A 27. percben még csak három találat volt a különbség, de az utolsó három és fél percben ezt a németek megduplázták, így megnyugtató, 19-13-as előnnyel mehettek a szünetre.
A második félidő elején egy újabb 4-0-s sorozattal tovább növelte a különbséget a házigazda, majd egy 5-2-es szériával némileg közelebb tudott férkőzni a Szeged. Az utolsó negyedóra kezdetén már eldőlt a mérkőzés, a hátralévő időben pedig felváltva estek a gólok. A németek mindössze 13 lövést rontottak a hatvan perc során.
Eredmény, csoportkör, 10. forduló, B csoport:
SC Magdeburg (német) - OTP Bank-Pick Szeged 40-32 (19-13)
lövések/gólok: 53/40, illetve 49/31
gólok hétméteresből: 8/2, illetve 6/4
kiállítások: 4, illetve 4 perc
Lazar Kukic öt, Janus Dadi Smárason és Bodó Richárd négy-négy góllal, Mikler Roland négy, Tobias Thulin hat védéssel zárt. A túloldalon Gisli Kristjansson hat, Magnus Saugstrup öt találattal, Sergey Hernández kettő, Matej Mandic 11 védéssel járult hozzá a sikerhez.
A két csapat hatodszor találkozott egymással, egy szegedi siker mellett ötödször győzött a Magdeburg, és tíz meccs után is százszázalékos mérleggel vezeti a csoportot.
A Bajnokok Ligájában a januári világbajnokság miatt szünet következik, az öt győzelemmel és öt vereséggel álló csongrádiak legközelebb február 18-án lépnek pályára, amikor a Barcelonát fogadják. A hat sikerrel és négy vereséggel rendelkező Veszprém másnap a lengyel Industria Kielce vendége lesz.
A B csoport állása: 1. SC Magdeburg 20 pont, 2. Barcelona (spanyol) 18, 3. Orlen Wisla Plock (lengyel) 12, 4. Szeged 10, 5. GOG (dán) 8, 6. Paris Saint-Germain (francia) 6, 7. Eurofarm Peliszter (északmacedón) 4, 8. PPD Zagreb (horvát) 2.
