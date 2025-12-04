A 11. percben már négy góllal vezetett a magyar bajnoki címvédő Veszprém, ezért a portugálok időt kértek, de a játék képe nem változott, sőt Ricardo Costa vezetőedzőnek a 24. percben ismét időt kellett kérnie. Csapata Francisco Costa nélkül - akit ebben az időszakban vállfájdalmak miatt ápoltak - nem boldogult támadásban, a Veszprém jól védekezett, és bár ekkor már kilenc rontott lövésnél tartott, gyors góljainak köszönhetően 15-9-es előnyben volt.

Yehia Elderaa, a One Veszprém HC (k), valamint Christian Yahoza Moga (b) és Salvador Salvador (j), a Sporting Clube de Portugal játékosa

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A szünetben öt góllal vezetett a Veszprém

A szünetben öt találat volt a különbség, a folytatásban pedig a hazaiaktól térdsérülés miatt kivált Yanis Lenne. A nyáron igazolt Európa-bajnok francia jobbszélső október elején épült fel Achilles-ín-sérüléséből. A Sporting előbb egy 4-1-es sorozattal felzárkózott, majd a 39. percben piros lap miatt elveszítette Christian Mogát. Jó döntésnek bizonyult a kapuscsere a portugáloknál, egy újabb 6-1-es széria végén, a 46. percben első alkalommal vezettek a meccsen.

Az utolsó hét percet Ligetvári Patrik nélkül játszotta le a Veszprém, a válogatott védekezőspecialista ugyanis megkapta a harmadik kiállítását, így már nem térhetett vissza. A vendégek három gólt lőttek és 31-29-es előnyben voltak, szűk másfél perccel a vége előtt azonban egyenlítettek a házigazdák.

Hugo Descat kilenc gólt lőtt

Az utolsó percben belül pedig a Sporting elrontotta a támadását, majd a túloldalon Nedim Remili betalált, de az utolsó másodpercben Rodrigo Corrales védése is kellett a veszprémi sikerhez.

Hugo Descat kilenc, Nedim Remili hat, Yanis Lenne öt góllal, Mikael Appelgen tíz, Rodrigo Corrales három védéssel vette ki részét a győzelemből. A túloldalon Orri Freyr Thorkelsson nyolc, Martim Costa hat találattal, André Bergsholm Kristensen öt, Mohamed Ali hat védéssel zárt. A hazaiak keretéből Ali Zein, a vendégektől Natán Suárez hiányzott — jelentette az MTI.

Eredmény, csoportkör, 10. forduló, A csoport:

One Veszprém HC - Sporting CP (portugál) 32-31 (19-14)

lövések/gólok: 50/32, illetve 52/31

gólok hétméteresből: 5/4, illetve 8/8

kiállítások: 12, illetve 6 perc