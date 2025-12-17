A két csapat legutóbb nyáron, a szingapúri világbajnokság negyeddöntőjében találkozott egymással, ott a magyar vízilabda-válogatott lehengerlő játékkal 18-12-re diadalmaskodott az akkor még címvédő, tavaly a párizsi olimpián ezüstérmes horvátok felett. A magyar csapat egy hete játszotta első felkészülési mérkőzését, Párizsban a franciákat kiélezett összecsapáson ötméteresekkel győzte le. Varga Zsolt tanítványaira ezúttal az erőviszonyok alapján nehezebb feladat várt.

Vigvári Vince (k) a Magyarország - Horvátország felkészülési vízilabda-mérkőzésen a szegedi Tiszavirág Sportuszodában

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A vízilabda-válogatott félidőben még döntetlenre állt

A szegedi összecsapást a vendégek kezdték jobban, jó százalékban használták ki helyzeteiket, hazai oldalon viszont a legnagyobb lehetőségek is kimaradtak (0-3). A magyar szövetségi kapitány időkéréssel próbált rendet tenni a fejekben, ami sikerült is, ugyanis az első szünet előtt egy gólra zárkózott fel együttese (3-4).

A második negyed már kiegyenlített küzdelmet hozott, a magyarok pedig a három gólt szerző csapatkapitány, az év legjobbjának választott Manhercz Krisztián vezérletével tartották a lépést, és közvetlenül a nagyszünet előtt Tátrai Dávid bombájával egyenlítettek (7-7).

A harmadik felvonásban újra nehéz helyzetbe hozta magát a magyar válogatott, a rivális ismét három góllal ellépett (10-13), köszönhetően elsősorban kiváló emberelőnyös játékának.

A záró nyolc perc elején kialakult a legnagyobb különbség (10-14). A magyarok kissé későn találták meg az ellenszert a horvátok emberelőnyös játékára. Bár sorozatban négy fórt is sikerült kivédekezniük, elöl egy darabig nem ment a góllövés, így végül nem maradt erejük és idejük az egyenlítésre - írja az MTI.