A nyáron igazolt Eb-győztes és világbajnoki ezüstérmes Yanis Lenne térde december 4-én, a portugál Sporting CP elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen megsérült. A Veszprém honlapjának hétfői beszámolója szerint Lenne-t azóta megvizsgálták a bakonyi klub, illetve a francia válogatott orvosai, továbbá egy térdspecialista is, és a szakvélemények ellentmondóak.

Yanis Lenne ott van a franciák keretében

Fotó: ARIS MESSINIS / AFP

Yanis Lenne miatt aggódik a Veszprém

„A számunkra meghatározó orvosi vélemények alapján Lenne-nek a következő hetekben pihenésre és rehabilitációra van szüksége” – idézett az MTI a veszprémiek közleményéből.

Ugyanakkor a klub lehetőségei erősen behatároltak, mert csak javaslatot tehet, a szabályok szerint a válogatott időszakban a nemzeti csapat stábja mondja ki a döntő szót. A válogatott orvosai pedig az első vizsgálatok után úgy látták, a játékos térde sportolásra kész, nem jelent kockázatot a szerepeltetése a január 15-én kezdődő Európa-bajnokságon, ezért bekerült a francia együttes szűk keretébe, és elutazik a gárda edzőtáborába, ahol eldől, valóban készen áll-e a játékra.

Yanis Lenne a párizsi olimpián is megsérült

Fotó: ARIS MESSINIS / AFP

Bízunk abban, hogy az általunk elküldött orvosi véleményt figyelembe vevő, felelősségteljes döntés születik,

amely minden érintett, így Yanis Lenne, a francia válogatott és a One Veszprém hosszú távú érdekeit szolgálja” – áll a közleményben.