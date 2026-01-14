Térdsérülése miatt nem utazik el a magyar férfi kézilabda-válogatottal a csütörtökön kezdődő, dán-svéd-norvég közös rendezésű Európa-bajnokságra Bánhidi Bence, az OTP Bank-Pick Szeged klasszisa.

Bánhidi Bence nem lesz ott az Eb-n

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Bánhidi Bence november óta nem lépett pályára

A szegedi beálló október 15-én játszott legutóbb, a Komló elleni bajnoki mérkőzésen, ezt követően kihagyni kényszerült az előző év utolsó Bajnokok Ligája- és NB I-es találkozóit is. Térdsérülését folyamatosan kezelték, így volt remény arra, hogy ott lehet a magyar válogatottal a január 15-én kezdődő kontinenstornán.

A január 2-án kezdődő felcsúti összetartást még a csapattal együtt kezdte meg, az edzéseken azonban gyógytornát végzett. A pénteki, Románia elleni tesztmérkőzésen Győrben csapatkapitányként vezette ki a válogatottat, pályára viszont nem lépett.

A szövetség szerdai tájékoztatása szerint Bánhidi sérülése nem a remélt ütemben gyógyult, ezért nem tart a csapattal a svédországi Kristianstadba,

ahol a magyar válogatott pénteken Lengyelország ellen kezdi meg Európa-bajnoki szereplését.

Bánhidi Bence sérülése nem jött rendbe

Fotó: Mediaworks/Flajsz Péter Gergő

Tíz éve után először hiányzik világeseményről

A 30 éves játékos már elhagyta az edzőtábort, rehabilitációját Szegeden folytatja. Bánhidi 2016 óta egyetlen nagy tornát sem hagyott ki, és bár most sem utazik el a csapattal, egy szűk lehetőség még maradt a visszatérésre. Neve szerepel a tornára benevezett keretben, így amennyiben állapota javul, és szükség lenne rá, Chema Rodríguez szövetségi kapitány később is nevezheti.

Nem Bánhidi az első sérült a magyar keretben. Krakovszki Zsolt az összetartás első edzésén szenvedett súlyos bokasérülést, amely műtéti beavatkozást igényelt. Helyére a szegediek fiatal jobbszélsőjét, Szilágyi Benjamint hívta be a szövetségi kapitány.

Nyilván az első a játékos egészsége, Bencének pedig még időre van szüksége. Mindent megtett az elmúlt hetekben, hogy készen álljon a rajtra, nagyot küzdött, példamutatóan dolgozott, de sajnos ilyen az élet, ezt most el kell fogadnunk"

- nyilatkozta Chema Rodríguez szövetségi kapitány. Hozzátette: mindez alakít az elképzeléseiken. Az MKSZ elnökségéhez hasonlóan a szövetségi kapitány is a legjobb nyolc közé jutást érzi ambiciózus, motiváló célnak, azonban figyelmeztetett, hogy a csoportmeccsek megvívása Bánhidi nélkül nyilvánvalóan nehezebb lesz.