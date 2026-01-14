Térdsérülése miatt nem utazik el a magyar férfi kézilabda-válogatottal a csütörtökön kezdődő, dán-svéd-norvég közös rendezésű Európa-bajnokságra Bánhidi Bence, az OTP Bank-Pick Szeged klasszisa.
Bánhidi Bence november óta nem lépett pályára
A szegedi beálló október 15-én játszott legutóbb, a Komló elleni bajnoki mérkőzésen, ezt követően kihagyni kényszerült az előző év utolsó Bajnokok Ligája- és NB I-es találkozóit is. Térdsérülését folyamatosan kezelték, így volt remény arra, hogy ott lehet a magyar válogatottal a január 15-én kezdődő kontinenstornán.
A január 2-án kezdődő felcsúti összetartást még a csapattal együtt kezdte meg, az edzéseken azonban gyógytornát végzett. A pénteki, Románia elleni tesztmérkőzésen Győrben csapatkapitányként vezette ki a válogatottat, pályára viszont nem lépett.
A szövetség szerdai tájékoztatása szerint Bánhidi sérülése nem a remélt ütemben gyógyult, ezért nem tart a csapattal a svédországi Kristianstadba,
ahol a magyar válogatott pénteken Lengyelország ellen kezdi meg Európa-bajnoki szereplését.
Tíz éve után először hiányzik világeseményről
A 30 éves játékos már elhagyta az edzőtábort, rehabilitációját Szegeden folytatja. Bánhidi 2016 óta egyetlen nagy tornát sem hagyott ki, és bár most sem utazik el a csapattal, egy szűk lehetőség még maradt a visszatérésre. Neve szerepel a tornára benevezett keretben, így amennyiben állapota javul, és szükség lenne rá, Chema Rodríguez szövetségi kapitány később is nevezheti.
Nem Bánhidi az első sérült a magyar keretben. Krakovszki Zsolt az összetartás első edzésén szenvedett súlyos bokasérülést, amely műtéti beavatkozást igényelt. Helyére a szegediek fiatal jobbszélsőjét, Szilágyi Benjamint hívta be a szövetségi kapitány.
Nyilván az első a játékos egészsége, Bencének pedig még időre van szüksége. Mindent megtett az elmúlt hetekben, hogy készen álljon a rajtra, nagyot küzdött, példamutatóan dolgozott, de sajnos ilyen az élet, ezt most el kell fogadnunk"
- nyilatkozta Chema Rodríguez szövetségi kapitány. Hozzátette: mindez alakít az elképzeléseiken. Az MKSZ elnökségéhez hasonlóan a szövetségi kapitány is a legjobb nyolc közé jutást érzi ambiciózus, motiváló célnak, azonban figyelmeztetett, hogy a csoportmeccsek megvívása Bánhidi nélkül nyilvánvalóan nehezebb lesz.
„Távollétében Sipos Adrián lesz a csapatkapitányunk, helyettese pedig Ligetvári Patrik. Nyilván készültünk erre a lehetőségre is, Papp Tamás ezért csatlakozott korábban a kerethez, és persze itt van Rosta Miklós is, de összességében a csapatra egészként tekintek, nem posztonként fókuszálok" - magyarázta.
Egy kis múltidézés
Tíz éve, 2016. január 16-án Gdanskban, Montenegró ellen mutatkozott be az Európa-bajnokságon az akkor 20 éves Bánhidi Bence, aki azona mérkőzésen hét gólt lőve a legeredményesebb magyar játékos volt. Azóta 27 Eb-mérkőzésen 93 gól szerezett a beálló.
- Kapcsolódó cikkek